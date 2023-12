周庭9月赴加拿大讀書後決定不回港　指國安處兩度致電詢問情況

正在加拿大讀書並表示不會再回港的周庭,接受外國傳媒訪問時說,警安處警察在她9月離港後曾兩度致電詢問情況,認為「他們嘗試令我覺得一直在監視之下。」(They keep trying to make me feel like I’m under their eyes)



正在加拿大讀書的周庭,早前決定放棄保釋,不再回港。(資料圖片/余俊亮攝)

周庭接受美聯社訪問時說,不認同港府「執法人員寬大處理」的說法,指她只感到人身安全和自由被侵害。她又表示,對她日常生活的限制嚴重影響精神健康。

周庭指,對於她的經歷是否公開,考慮了很長時間,又認為警方正使用更多內地「控制和恐嚇」異見人士的手段。「如果我不公開我的事情,有朝一日這些照片會成為我『愛國主義』的證據,而這並不是我希望看到的。」

指「成為外國代理人」說法荒謬:3年都無相關檢控

對於「成為外國代理人」的說法,周庭直言荒謬,又表示被捕3年都沒有相關檢控,而不再回港亦是自己的決定。周庭又說,外國有報道指中國在多國設立「秘密海外警察」,因此仍然擔心人身安全。

此外,周庭在接受BBC訪問時說,她在香港時生活的每部份都受到控制,很難找到工作,甚至無法開設銀行戶口,「我又怎能這樣生活10年、20年、30年?」對於家人仍在香港,她強調是自己決定放棄保釋,並以「安全」原因不再評論。

對於現在的人身安全,周庭亦對BBC說擔心中國在多倫多的「秘密警察」,並指外出時要保持謹慎。

周庭表示「成為外國代理人」的說法,指過去3年都沒有相關檢控。(資料圖片/鄭子峰攝)

特首李家超早前表示,逃犯嘗試自我製造光環,行為可恥,警方嘗試寬大處理但換來矇騙,最失望是被欺騙的人員,警隊會總結經驗有效維護國家安全,打擊外部勢力對港威脅。他又稱,今次逃犯涉勾結外國勢力危害國安,犯罪人已經變成外國代理人,本質背信棄義,呼籲市民不能忽略外國勢力為自身政治利益、沒有停止干涉香港。

李家超其後再被問到周庭被要求回深圳的說法,李家超指,她已棄保和離開香港,警方將追捕逮捕,不打算談論案件的細節,因為有機會成為案件的證據。

政務司司長陳國基說,非常鄙視犯法逃避責任、在外地唱衰香港的人,「一個人如果犯咗法就應該勇敢面對佢自己所犯嘅錯誤,亦都要接受法庭嘅審判,就唔係逃避責任」,形容做法很可恥。

保安局局長鄧炳強指警方希望寬大處理,可惜她再一次出賣誠信,還企圖以其他事情開脫,以及為自己製造光環,對此行為表示譴責,沒正面回應曾否要求周庭回內地。