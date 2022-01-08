盤點韓式低調簡約文青紋身　身上畫作添個性氣質　上班族也適合

紋身在現今世代的年輕人來說，不再是「壞孩子」的標誌，在身上紋下永久而具意義的圖案，反而是展現個人魅力的方法。

近年的紋身亦由大範圍、密密麻麻的圖案，變成簡約低調質感風格的圖案，即使是 Office 上班族也可以嘗試。花朵、星空等圖案當然是小清新紋身的主要元素，今次為大家推介一點變奏版的紋身圖案，融入個人特色令紋身更具意義。



花朵及植物圖案一向是小清新紋身的常見圖案，但近年的紋身圖案已由完整圖案，變為由數個小圖案拼砌的畫作。在簡單的花朵紋身上，也加入了同色系的花瓣，或是利用紋身演繹不同狀態的花朵。

英文的文字紋身圖案也是大熱之選，因為加入不同的西洋書法字體，可以令紋身更添氣質。除了英文字句，韓國妹子更會選擇對自己別具意義的韓文語句，工整的韓文字句令紋身圖案添上低調的溫柔質感。

除了簡單的文字圖案，還有夾雜書法和花朵圖案的紋身，各位可以選擇自己喜歡的花種及文字，配合花語讓紋身圖案更具意義。

點圖看看提高氣質的各款韓式小清新紋身▼▼▼

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喜歡紋身的人，對獨特的圖案仍保持熱愛，如是傳統的紋身畫作，可能是色彩繽紛、著重流暢細緻筆觸的圖畫。而文青紋身的圖畫則更著重於線條感，也不需要過多的色彩，只是黑色的墨水也可以畫出令人一見難忘的紋身圖案。

文青最喜歡低調簡約風格，超迷你的紋身也十分乎合他們的個性，手指、手背、腳踝都是他們喜歡的迷你紋身位置，對於上班打扮要求較正式，又想擁有紋身的女士，這些迷你紋身就十分適合。更可愛的是，很多情侶都會紋上情侶款迷你紋身，低調放閃！

文青都喜歡藝術作品，繪畫、音樂、電影都是他們的日常興趣，在他們心中也擁有最喜愛電影的心水，因此利用紋身在身上留下經典的電影場面，也是不錯的選擇。

以上推介的紋身不但低調又有氣質，即使是上班族也不用擔心影響日常工作，不妨挑選適合自己的紋身圖案，留下具個人特色的專屬標記吧。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】