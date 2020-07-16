【不設限購、不用迫超市】網購專頁Deluxe推全民優惠 低至8折

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又到了新一年暑假，適逢疫情肆虐，為了避開人群不想外出用餐，無論是大人細路都多了時間留在家中，家中自然要儲定多點糧食。但最近超市都實施限購，非常不便。有見及此，「優質食品專頁 Deluxe」推出網購 Staycation優惠，所有食材低至8折之餘，更不設限購，特設送遞服務直送府上，連超市都不用迫就能安心儲糧！

全場9折 不設限購

「優質食品專頁Deluxe」特別推出暑期大優惠，只要購物滿$500，輸入優惠碼：「DELUXE9」，即可享有全單9折！不用$700，大大份 700g 時令岡山晴王、法國黑珍珠生蠔即可入手兼直送上門！👉立即選購

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🔻唔夠喉？「網購Staycation」 - 精選商戶限時8折🔻

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😋Deluxe尊享優惠—【得人農莊】😋

擁有多年水耕種植的行業，專門搜羅由馬來西亞森美蘭州出產的榴蓮，其中最著名的彭亨州榴蓮色香味俱全，以專業液氮冷凍技術速凍及空運到港，現正以優惠價格發售，得人農莊更提供買三送二的限時優惠！

😋Deluxe尊享優惠—【M-market】😋

鮮嫩的肉類是食肉獸每餐必備的食材，從心形牛排到安格斯，甚至就豬牛羊的混搭，M-market精心推出的凍肉套餐系列，以優質食材作配搭，簡單的烹調也能讓你享受啖啖肉的滿足感。

😋Deluxe尊享優惠—【SSM-market】😋

想吃新鮮的刺身並不需要親身到專門店，只要有優質的食材，簡單在家也能吃到頂級刺身，既方便又不用出門！SSM-market推出的雜錦刺身套餐包含多種新鮮刺身，一次過食齊咁多款！

😋Deluxe尊享優惠—【蛋卷樂園😋】

悠悠假期又怎能沒有零食的陪伴？在傳統港式蛋卷的基礎上注入新潮的法式風格，帶出更獨特創新的蛋卷口味，入口鬆脆、口感有層次，而且富有濃郁的牛油與蛋香味。現在一一盒包含三種口味的至尊雜錦蛋捲正以優惠價格發售！

😋Deluxe尊享優惠—【Patelly】😋

主要以朱古力搭配其他不同的食材，搭配上獨特的烹調技術而創造出新穎的朱古力產品，現在更推出優惠套餐，自選任何四盒朱古力也只需$367.2，原價$432！絕對是朱古力控福音！

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