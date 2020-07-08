辦公室必備飲品　其中一款連《時代雜誌》推薦 ？

講起辦公室必備飲品，不外乎是Coffee and Tea，不過pantry提供的又未必啱飲，倒不如到網購平台挑選具品質保證的飲品，包括連《時代雜誌》推薦的南非國寶茶以及符合社會公平公義的咖啡。搵同事夾單，更可直送到公司門口！

🔻連孕婦都飲得！CMC南非國寶茶🔻

於2015年獲《時代雜誌》評為全球50大健康食品，亦是南非三大國寶之一的Laager南非原味國寶茶現已登陸在「優質食品專頁 Deluxe」。南非國寶茶含有多種天然類黃酮抗氧化物及豐富的維他命C，而且成分天然不含咖啡因、草酸和茶咸，就算是孕婦與6個月大的嬰兒都可以安心飲用！現提供網購多重優惠：網購優惠價$89（原價$118）、額外送多20包茶及購物滿$180即享免費送遞服務！

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🔻用良心細味公平咖啡🔻

細味公平一直秉承著公平貿易的原則，即選用符合社會公平公義的咖啡豆，減少豆農被剝削的機會，並每週末新鮮炒製咖啡豆以確保新鮮度。現於「Deluxe」網購平台全線產品8折，而且只要購物滿$350即可享免費送遞。

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🔻Deluxe 網購 全單8折優惠倒數！🔻

在享受香茶咖啡的同時，「優質食品專頁 Deluxe」亦為你提供購物時折扣，只要買滿$500再輸入優惠碼，即可再額外再享有8折疊加優惠！優惠期至7月12號，把握最後搶購時機！

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