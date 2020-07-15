【限時優惠】網購專頁Deluxe快閃　Kujira威士忌低至8折

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又到週三！「優質食品網購專頁 - Deluxe」繼續帶來特別優惠 - 榮獲多項國際大獎的威士忌「Kujira 鯨 20年」，限時優惠8折，買一支即可送貨！同場加映 - 「Kujira 鯨 10年」、「Kujira 鯨 5年」及其他得獎威士忌同樣享有限時優惠，即睇以下優惠詳情：

🔻億升酒業｜Kujira 鯨 20年 單一穀物威士忌🍷🔻

以稻米為原料的蒸餾烈酒，特選最優值的米種糖化、發酵和蒸餾，並添加獨特的沖繩黑麴菌發酵而製成，再用不同的白橡木桶在日本沖繩的亞熱帶氣候下熟成，並長達20年之久，更於2019年間奪得多項國際大獎，絕對是頂級品質保證！

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🔻億升酒業｜1770 Glasgow 低地區 單一麥芽蘇格蘭威士忌🍷🔻

Glasgow蒸餾廠配備了最新的現代化科技，從溫度的控制、酒心及水源的選取均一絲不苟，並結合了蘇格蘭的優質大麥以及卡特林湖純淨的水源，蒸餾萃取出最純淨細緻的酒液，同樣獲得多項國際金牌獎項，經過最嚴格、權威的評審，備受國際專家推崇！

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🔻Kujira 鯨 5年/10年 單一穀物威士忌 85折🍷🔻

和Kujira鯨20年單一穀物威士忌一樣，採用了優質香米與沖繩黑麴菌發酵而成，口感順滑，帶有木質香氣與清新果香，分別熟成5年及10年，適逢「週三大折日」更推出85折優惠，如果買滿$500，繼續享有8折優惠，85折完再8折！

🔻滿$1500免運費！唔洗出街 美酒直送附上🔻

億升酒業特設送遞服務，只需消費滿 $1500 即可免運費送遞，換言之只要購買一支「Kujira鯨20年」單一穀物威士忌就可以免運費兼享8折優惠，優惠期至7月21號，留喺屋企嘆美酒！👉立即以優惠價搶購威士忌

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