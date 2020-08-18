【一週限定】網購買餸買滿$250享免運費　幫你解決生活所需

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抗疫期間，網購買餸成為每個家庭指定動作。「優質食品專頁Deluxe」本週推出免運費優惠! 17/8至23/8期間，只要在指定一間商戶消費滿 $250，即可享免運費送遞服務！無論係環球海鮮、健康即食餸菜包、英國名菜，應有盡有，Stay at home 期間都可以輕鬆網購來自世界各地的優質食材！

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😋全店7折 - 健康西餐餸菜包｜Mela Food Express😋

沒有晚市堂食下，不少人都會選擇在家煮飯，餸菜包專家 Mela Food Express主打多國菜即食餸菜包，主打健康、簡單又美味！所有菜式均是真空獨立包裝，只需簡單用熱水浸泡2至3分鐘即可享用！63˚C低溫慢煮雞胸、法式紅酒雜菜燉牛肉、西班牙式燴黑毛豬肉、還有健康小麥系列等多國菜式，廚房初哥也能輕鬆透過網購來個味蕾旅行！

😋全店8折 - 高級西餐餸菜包｜The Galley by Cafe Proud Wings😋

等餐廳大廚幫你煮好一餐家常菜餚！The Galley by Cafe Proud Wings提供的餸菜包均已煮熟，無論是慢煮安格斯牛小排、烤法國羊架、西班牙黃油春雞釀糯米等菜式，都只需簡單翻熱步驟即可享用！另外不少家常菜式更加特意加入了餐廳自家研製的10萬度純天然辣椒粉，如紅白雞翼鳳爪、川式泡椒燻蹄等！嗜辣之人當然要來挑戰一下！

😋全店8折 - 開箱即食海鮮盒｜Foodieman😋

Foodieman特設有即日送貨服務，只要每日3時前網購落單，新鮮海鮮套餐即日直送上門，加拿大龍蝦、蟹腳、法國黃金螺、越南海虎大蝦等海鮮料理稍等片刻就能大快朵頤，最適合WFH 完不想下廚的大忙人。

😋100% 香港製造 - 無添加餸菜包｜媽子廚房😋

很久沒吃住家餸？媽子廚房完美還原100%住家味道，炮製了多款真空冷藏的家常菜是，就連工序複雜的熱鍋、巧手佳餚及小食亦都一應俱全，所有食品均已預製冷藏，輕鬆食出住家味道！

😋Donald Russell 威靈頓牛柳9折｜猩猩太煮意😋

英國皇室御用供應商 Donald Russell 出品、榮獲英國食品奥斯卡之稱的 "Great Taste Award" 1星獎的「威靈頓牛柳」，本週限時9折！解凍後，放入210度焗爐約45分鐘即可食用，不用到米芝蓮餐廳也能享受貴族級西餐。與此同時，「頂級澳洲和牛牛丸」同時限時9折優惠，粒粒彈牙、有油香，一眾愛丸子之人絕不能錯過！

「Donald Russell 威靈頓牛柳」👉👉👉購買連結

😋20年專營松露產品 - 限時減價｜珍菌天下😋

有「 餐桌鑽石」之稱的黑松露食用價值極高，含有豐富的蛋白質與18種氨基酸，而本身黑松露的香味十分濃郁，撈意粉、炒餸時加入一點，絕對能提升食物的香味與味道的層次！

😋全店85折 - 韓國第一雞胸肉品牌代理｜Good body HK😋

韓國第一的人氣雞胸肉品牌登陸香港！多款低脂、蛋白質的雞胸肉料理簡單翻熱即可，配上新鮮的材料，方便又美味！

👉👉👉韓國第一雞胸肉 ：購買連結

😋全店 8 折 - 氣炸系列｜Chum Plus😋

不需要其餘的廚具，只需一個氣炸鍋或焗爐，就可輕鬆煮出大師級美食！👉👉👉購買連結

同場加映：唔洗去酒樓，安在家中都嘆到經典港式點心「 點心紙」👉👉購買連結

😋全單8折- 本地魚肉製品專家｜魚陣營😋

魚陣營作為魚肉製品專家，搜羅各種不同口味的魚肉及海鮮製品，帶出最鮮、最濃郁的魚味！更推出自家品牌的米飯魚麵、魚湯，在家中輕鬆煮出頂級鮮魚味！👉👉👉購買連結

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同場加映: 一樽美味醬料，絕對可以為自家料理加加分！專業星馬醬料 - 煮飯好幫手👉👉👉購買連結

😋買得多平得多! 啊哈韓國餃子2包 $55 (原價 $80)｜Gainly Enterprise Limited 👉👉👉購買連結

😋限時優惠 - 老字號肉丸製造｜小丸子👉👉👉購買連結

同場加映：品質保證 - 專業海味採購｜光大蔘茸海味 👉👉👉購買連結

😋芝士火腿8折 - 西班牙黑毛豬火腿專家｜Diverxu😋

身居西班牙的Diverxu創辦人十分了解當地的正宗美食，並將其西班牙風味帶入香港， 本週更特選有「西班牙國寶」之稱的Iberico Ham以8折發售👉👉👉購買連結

😋全店85折 - 台灣風味醬料｜王品食品😋

王品食品主要進口台灣海味零食的王品食品，尤其推出了當地的風味手工製醬料，無論是在拌麵、炒餸、燉飯時都可以加入一點醬料，為一道普通料理輕鬆注入台式風味，讓味道更上一層！

食完正餐都仲有啲口痕？日本人氣脆脆零食，加上外層的調味，口感味道一流，補充工作能量！👉👉👉購買連結

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