【網購買餸更優惠】8折入手超熱賣威靈頓牛柳！

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疫情期間，大家都盡量減少去街市購物的次數， 但一次買這麼多食材，不單止要辛苦抬回家又要周圍「格價」，今時今日不如網購買餸更方便！「優質食品專頁 Deluxe」除了特設送遞服務，每週的商戶優惠分分鐘抵過去街市！

🔻精選商戶 - 限時8折🔻

「優質食品專頁 Deluxe」繼續帶來「網購 Staycation 限時8折」！只要購物滿$500輸入優惠碼「COOK80」，即以8折優惠價格入手優質食材與美酒。

😋【賣到斷貨!】威靈頓牛柳8折優惠載譽而歸😋

IE Kitchen 即熱即食的威靈頓牛柳（4-5人份），簡單幾個加熱步驟，安坐家中就能品嚐到大師級的傳統名菜，享受5星級晚餐！現在8折試食價只需$318.4(原價 $398)。現在除了威靈頓牛柳優惠外，只要購買慢煮極級牛柳&薯角，即免費加送「黑椒牛柳絲」（原價$78）！

😋【氣炸鍋福袋只需 $453】合共10款氣炸熟食 包括德國原隻豬手😋

簡單一個氣炸鍋，入廚初哥亦能煮出好味！本週推出的「氣炸鍋小食福袋」，集結了10款人氣氣炸名物：無骨(原隻)德式黑椒咸豬手、台式鹽酥雞、越南泰式炸蝦餅等等，輸入優惠碼只需$453就可入手（原價：$630）。平均每款氣炸鍋菜式只需$45！輕鬆計劃好一星期的食譜！

沒有氣炸鍋？嘉僑亦特別設有「13款特上火鍋配料套餐」，滋味價：$503(原價 $699)！ 買滿$580即可享受免運費送遞！

😋【專為二人世界而設的美酒】男女一齊嘆😋

Spirits Theater專為女性而設的「Party Drrink」系列，外觀上不印有擁有玫瑰花、蝴蝶夫人等的獨特設計，而且口味微甜，酒精濃度較低，女生更容易入口！而外型較硬朗的「Ron de Jeremy 」系列，具有高濃度酒精，其中全球限量5,000瓶的「Ron de Jeremy XXXO」更以限時68折，即$612 (原價$900)發售。

+ 3 + 2

😋【夏日消暑福音】Da Doice純天然意大利雪糕😋

意大利手工雪糕，多達20種口味任你選擇，而且更是低糖低脂！由香港本地每日新鮮製造，用純天然的材料製造，雪糕乳脂肪含量絕對不超過8%！普通口味滿足不了的話，就來試試Da Doice雪糕的榴槤﹑霖酒提子、開心果等獨特口味！優惠繼續延續：12杯裝$280 (原價 $384)！炎炎夏日當然少不了放在家中慢慢嘆！

😋同場加映 – 其他8折優惠商戶😋

以下商戶同樣設有特別優惠，另外只要購物滿$500再輸入優惠碼「COOK80」，即可享有全單8折！

「食肉獸」之選｜【Fmarket】新鮮食材直送 👉👉購買連結

🔻【蜂鳥】「蠔門蟹宴」優惠廷長！ $278嘆12隻太平洋生蠔、2隻麵包蟹🔻

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📣全場網購9折 不設限購📣

除了上述商戶外，「優質食品專頁Deluxe」更推出全場優惠，所有商品一律九折，幫你解決出街買送「格價」難題！只要購物滿$500，輸入優惠碼「DELUXE9」，即可享有全單9折！

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