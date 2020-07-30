足不出戶都可以邊食邊賺！01積分當錢使　e肚仔全平台適用

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邊食邊賺不是夢！現在只要在e肚仔APP消費，無需完成任務，即可輕鬆賺到01積分。同一時間，賺取的01積分亦可於同一平台當錢賺，而且用分範圍由DELUXE專頁擴大到整個e肚仔平台，實行同一平台邊食邊賺，賺完再食！

未食先賺 新用戶即送 $30迎新券及999「01積分」

由即日起至8月23日，只要下載e肚仔APP，並登記成為新用戶，除了即送$30迎新優惠券，更同時獲得999「01積分」，100分等於1蚊，未食已經賺 $39! （優惠只適用於應用程式註冊用戶）

叫外賣都有分賺！輕鬆邊食邊賺分

無論外賣自取、外賣送遞、抑或在DELUXE平台購買食材，只要在e肚仔平台任何消費都有分賺！每消費1蚊賺10分，每單最多可賺500分，每人最多可以4單換分。賺分門檻十分輕鬆，舉例說一星期只需要三餐外賣，加在DELUXE 消費一次，已可賺到2,000分!

賺無止境！e肚仔全平台無限次使用

27/7起，01積分使用範圍由DELUXE專頁擴大至整個e肚仔平台，包括外賣自取、送遞服務！100分等於1蚊，每單最多可用$30，最吸引就是每用戶可無限次用分，實行食完再賺，賺完又食，賺無止境！

每月印花賞大升級！實行密密食 密密賺

由7月起，e肚仔每月印花獎賞優惠大大升級！任何消費都可獲1個印花，每3個印花可以換到 1張 $5 現金券 (滿$20即可使用)，而且獲獎次數不限，輕鬆飲三杯珍奶做下午茶即獲$5回贈，密密食密密賺!

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