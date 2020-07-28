【網購買餸更安全】低至6折入手 即開即食生蠔、龍蝦海鮮全餐

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疫情之下，不少人都會減少外出用餐，選擇在家煮食。本週「優質食品專頁 Deluxe」特別精選新鮮食材及煮食醬料，限時低至6折優惠，包括即食海鮮、水果、特色醬料，無論你是入廚初哥抑或升級廚神都一定適合！

🔻精選商戶 - 限時8折🔻

「優質食品專頁 Deluxe」每週優惠 - 「網購 Staycation 限時8折」，只要購物滿$500輸入優惠碼「SAFE80」，即以8折優惠價格入手優質食材與美酒！

😋【「蠔門蟹宴」再度加推】$278 嘆12隻太平洋生蠔、2隻英國麵包蟹😋

上星期「蠔門蟹宴」開賣後短期火速售罄，本星期再度補貨，優惠不變，只需$278 即買到12隻美國太平洋生蠔、2隻英國麵包蟹、更附開蠔刀（原價$440），大家在家工作完畢就可即開即食！數量有限，售完即止！連同其他產品買滿500更可享全單8折優惠！

😋【即日送遞】鮮味海鮮ALL IN ONE，一盒過！😋

就算是廚房初哥也能一樣在家享受美食！Foodieman 招牌「英雄海鮮盒」，二人份量都只需$304，一盒有齊原隻加拿大龍蝦﹑加拿大蟹腳﹑北海道帆立貝﹑新西蘭鑽石蜆﹑加拿大有機青口等……配備3款秘制Dip Dip醬汁，不用事先清潔、不用洗碗，即開即食，在家工作大忙人必備！

Home-office放工即刻食！特設有即日送貨服務

Foodieman 特設有即日送貨服務，只要當日下午三時前落單，新鮮海鮮套餐即日直送上門，不會煮飯也能大快朵頤！只要買滿$500除了有全單8折優惠外，更可享免運費送遞服務！

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🍺【64折入手】大師級蘇格蘭威士忌🍺

如果說飲Whisky是飲一份歷練，飲Scottish Whisky就是飲有層次感的紳士般的優雅。蘇格蘭威士忌成熟於雪莉桶，以複雜及高貴著稱，味道多樣化令人著迷。以精心挑選的雪莉酒桶作為Macallan Sherry Oak的精髓，酒桶內靜置 12 年而成！香氛有淡淡的香草味，入口感順口，並揉和了果香、橡木味與香料味，餘韻帶有久久不散香甜果乾味，製桶與釀酒的工藝一絲不苟，絕對是大師級的標準！

只要購物滿$500輸入優惠碼「SAFE80」，即可以64折入手:

「Macallan 12年 Sherry Oak」、「Glenfiddich 18年 Single Malt」、「Balvenie 12年 DoubleWood」、「Singleton 12年Single Malt」

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😋【煮飯好幫手】特色醬料 煮出全新風味😋

想廚藝更進一步，甚至想挑戰一些高難度的食譜？其實只要有一罐特色醬料在手，就能為輕鬆普通的菜餚注入獨特、不一樣的風味！海南特色調味料組合正以7折$357優惠價發售（原價$ 510），一套6款醬料，煮飯炒菜加一點海南雞飯醬、脆口香辣銀魚醬搭配，在家也能煮出星馬菜的風味！還有肉骨茶湯包，簡單煲出傳統靚湯！購物滿$500再額外8折兼免運費送遞！

😋【Fmarket】日本新鮮食材直送😋

日本食材向來都是品質保証! 在家煮飯食得放心又健康，Fmarket 搜羅來自日本特色食材，簡簡單單煮出住家滋味！被譽為「味覺之王」的日本松葉蟹腳、日式磯燒鮑魚、北海帶直送帶子、青森縣帆立貝、廣島吉列生蠔等食材均以優惠價格發售，購物滿$500即可額外8折及免運費送遞，讓你在家回顧日本的味道。

😋同場加映 – 其他8折優惠商戶😋

除了以上商戶外，以下商戶同樣享全店8折優惠，同樣買滿$500輸入優惠碼「SAFE80」即可享8折優惠！

佳餚配美酒👉Wine & Dine Petamate、朗曼酒業、百利行

良心製作👉四季養生茶館

📣全場9折 不設限購📣

「優質食品專頁Deluxe」更推出全場9折優惠，總有一款啱你心水！只要要購物滿$500，輸入優惠碼「DELUXE9」，即可享有全單9折！

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