【網購買餸】5大暢銷食品優惠再度加推　$278入手12隻生蠔

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「優質食品專頁Deluxe」今期精選了5大熱賣產品，將優惠再度廷長！包括回頭率100%的頂級貓山王榴槤、平過街市的生蠔套餐、本地手工啤等，讓大家可安在家中，輕鬆網購，品嚐環球美食！

😋冷凍空運到港 - 頂級貓山王榴槤買三送三😋

「貓山王」是馬來西亞彭亨州獨有的品種，只能在馬來本土培植，極為稀有並以頂級品質而聞名！由於無法自然傳播，在篩選過程中，會利用到果子狸靈敏的嗅覺去尋覓出最上佳的榴槤，就會被譽為稱為「貓山王」！而AA 級的「貓山王」則代表了其中最頂尖的榴槤品質！

D24榴槤代表是由當地老樹所產的榴槤，甜而不膩，果味濃郁，口感味道層次豐富！本週優惠再加碼 – 限時買三送三! 凡購買3盒頂級貓山王，再送3盒極尚D24榴槤，兼享免運費送遞服務。

😋貴族美酒 - 格魯吉亞陶瓶酒低至55折😋

格魯吉亞為當今最古老的釀酒發源地之一，其生產的葡萄酒以往專門只為國家權貴所獨享。時過境遷，曾經的貴族味道也被引進到香港，在香港就能品嚐到八千年來的釀酒技藝，格魯吉亞酒再也不單單存在於文獻之中！現正以優惠價低至55折發售，買滿$500輸入優惠碼「ENJOY80」再享8折優惠！

只要購物滿$800可享免費送遞服務！傳統陶瓶酒為當地獨特的文化遺產，不但極具格魯吉亞當地特色風味，而且造型獨特且全部人手製作，暢飲後的空酒瓶也是不錯的特色擺設。

+ 6 + 5 + 4

😋一度賣斷貨! 美國太平洋生蠔套餐😋

超人氣的熱賣生蠔套餐繼續加推，產自美國的生蠔及英國的麵包蟹，淡淡的海水味、嫩滑肥美的肉質為你帶來一頓海鮮盛宴！安坐家中以最優惠價格品嚐生蠔的美味，$278 蠔門蟹宴套餐再度加推，一個套餐有齊：美國太平洋生蠔12隻、英國麵包蟹2隻、開蠔刀（原價$ 440）

😋夏日清涼之選—Da Dolce意大利手工雪糕😋

夏天當然要享受杯雪糕的冰涼！Da Dolce Gelato每日新鮮手工製的天然意式雪糕，不但選用了新鮮牛奶為基調，乳脂肪含量不超過8%，亦不含任何人造色素與添加劑，多達21種口任你揀！12杯套裝原價$384，現在只需$280就可入手，更即時享有免運費送遞！

😋門神啤酒 - 香港製手工啤酒買3箱送1箱😋

由一對夫妻檔經營的香港本地的手工啤酒品牌，擁有自家精釀酒廠，推出多種不同口味的特色手工啤酒，更成為不少酒吧的啤酒供應商！門神啤酒以華夏文化為設計主題，無論包裝與還是酒命都融入了傳統神話故事特色，現在24支裝手工啤酒套餐價只售$600（原價 $800），平均 $22.5一支！當然要支持本地手工啤酒味道。

📣Deluxe 網購專頁全場9折 📣

除了上述商戶提供的特別限時優惠外，「優質食品專頁Deluxe」更推出全場優惠，所有商品一律九折，不用逼去街市，輕鬆在家用最抵價錢網購食材！只要購物滿$500，輸入優惠碼「DELUXE90」，即可享有全單9折！

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