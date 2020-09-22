【中秋加餸食好啲】本週7大網購買餸食材優惠

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鄰近中秋又是闔家團圓的日子，因為疫情和限聚令的緣故，外出做節變得不太方便，很多人都會選擇在家煮飯做節。e肚仔2週年慶典踏入第3週，依然有十分多精彩的特選食材優惠，包括早前熱賣的榴槤月餅、即食海鮮全盒、英國名菜威靈頓牛柳、盆菜、戰斧牛扒以及多款凍肉、海產和冰鮮食品等，中秋節飯輕鬆加餸，即睇以下優惠詳情：

推廣期間輸入優惠碼 即享折上折優惠

於9月7日至10月4日期間，只要於指定60+間DELUXE專頁商戶消費滿$500，輸入優惠碼「2ND85」即享全單85折優惠!

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【免煮免洗超方便】平均每盒$275 開箱即食海鮮全盒

Foodieman的即食海鮮全盒除了開箱即食超方便之外，內有不同新鮮食材搭配任君選擇。2週年限定優惠購買2盒即享73折，平均$275一盒(原價$380)。買滿港幣$500即可享有免費送貨服務，而且每日下午3點前落單還可即日6至8點送貨，讓你在家中亦能輕鬆品嘗豐富的海鮮！

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傳統月餅外的選擇 全球限量冠軍榴槤月餅

被評為極尚級別的大馬白金貓山王榴槤月餅更榮獲［世界榴槤錦標賽 2018&2019］大馬站冠軍。早前的貓山王、D24組合已經大賣，今次只需$593(原價$928)就可以食曬咁多款！套餐包括：貓山王榴槤月餅一盒、AA級貓山王400G以及極尚D24榴槤300G，岩曬喜歡榴槤的你！順帶一提，榴槤套餐的存貨剩餘數量不多，所以這批榴槤可以說是十分珍貴，想試又未入手的就要趁早了！

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8折入手！簡易版威靈頓牛柳 在家輕鬆品嘗英國名菜

相信大家一定有聽過威靈頓牛柳這道經典名菜，其製作手法十分繁複。IE Kitchen推出的簡易版威靈頓牛柳只需放進焗爐加熱12至25分鐘，便可在家中品嘗這道經典的英國名菜。現在以優惠價$318(原價$398)購買4至5人份量的威靈頓牛柳即可加送味菜黑椒牛柳絲一份，買一件即可送貨。

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7折早鳥價預購 足料四季海味盆菜

適逢中秋，媽子廚房特別推出了四季海味盆菜，特備12款名貴配料，包括：紅燒海參、金湯鮑魚、鮑汁花膠筒等。限時還加送4款涼拌小食(價值$199)。現在亦可以優惠價$1035(原價:1388)購買4至6人份量的盆菜。家人朋友一齊食就岩岩好！

數量有限，截單日期為9月30日。

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6折入手重量級戰斧牛扒 家中體驗舌尖上的精華

美國安格斯戰斧牛扒被譽為「牛扒中的王者」，味道比普通肉眼扒更勝一籌。在香港很少機會可以嘗試到，價錢亦相對比較貴。真味市場專營美國安格斯牛肉，在2週年慶典優惠期間,只需$369(原價:$588)就能夠買到1.3至1.5kg的美國安格斯戰斧牛扒。於真味市場買滿$400便可送貨，即是買一件戰斧牛扒再任意選擇一樣貨品就可以，西冷牛扒($68)也是一個不錯的選擇。

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滋味氣炸套餐低至8折 平均每款$49

氣炸鍋最近越來越受港人喜愛，不用油便能製作出不同的煎炸食物既方便又相對比較健康。e肚仔2週年慶典推廣期間，可以優惠價$492(原價:$630)購買氣炸套餐。包括韓式脆薯熱狗腸，原隻德國鹹豬手及西班牙豬仔骨等10款氣炸鍋食材，特別適合party到會，同一大班朋友仔分享。

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加餸首選！精選貴價海產 全單85折

做節通常都想食好啲，想食貴價海產就最適合。精選日本熟鱈場蟹腳$399(原價$480)、美國響螺頭$499(原價$570)、日本刺身帶子$320(原價$350)，還有阿根廷特大紅蝦$228(原價$280)，買滿$500可享免費送貨服務。

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🔰🔰同場加映：2折限時搶🔰🔰

格魯吉亞酒莊除了紅酒十分出色外，傳統陶瓶酒是格魯吉亞當地引以自豪的文化遺產，造型獨特且全部人手製作，極具當地特色。e肚仔2週年慶典推廣期間,只要是首次落單的用戶，即可以低至2折優惠價$116入手極具珍藏價值的貴族級名酒－金羊毛陶瓷瓶格魯吉亞乾紅酒(原價$579)

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追加著數！01積分當錢使！

在過去所累積的01積分，今個星期可以大派用場！在e肚仔兩週年慶典期間，賺取的01積分每50分可當$1使，每單最多可扣500分，適用於整個e肚仔整個平台。

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