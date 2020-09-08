e肚仔2週年慶典網購優惠　HIBIKI 響$853/支入手 另設2折限時搶

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e肚仔飲食平台今個月正式踏入2週年，特意在「DELUXE 專頁」特選60多個精選商戶，於9月7日至10月4日期間，推出前所未有的優惠，當中包括各大享負盛名的日本酒品牌，如大師級威士忌「HIBIKI 響」、日本新酒鑑評會 - 金賞受賞酒「想天坊 Daiginjo」、單一穀物「Kujira鯨10年」等。與此同時，在「e肚仔2週年慶典」推廣期間，更特設「#2折限量搶」環節，2折優惠商品每星期都不同，即睇本週優惠詳情：

日本酒品牌大集合 大推前所未有的優惠

於9月7日至10月4日期間，只要於指定60+間DELUXE專頁商戶消費滿$500，輸入優惠碼「2ND85」即享全單85折優惠!

👉👉即睇「e肚仔2週年慶典優惠專頁」

【平絕各大平台】平均每支$853入手 HIBIKI 響 Japanese Harmony

由日本直送，被評為世界上最佳調和威士忌 - 「HIBIKI 響Japanese Harmony」特設兩枝禮盒裝，以2週年限定價 $1,705發售 (原價: $2,280)。數量只有25支，十分矜罕！買一支即可免運費送貨，安在家中盡享貴族式品酒體驗。

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【3大享負盛名大吟釀】低至6折發售

一支極品的大吟釀，絕對能令晚餐滋味升級！有「究極の食中酒」之稱的「伯樂星純米大吟醸」，帶香蕉般的微微香甜果香，餘味微帶辛口感覺，2週年限定價$300發售 (原價：$400)，限量48支；「大門35純米大吟醸」榮獲2016年倫敦清酒挑戰賽金獎，實力非凡，限時優惠價 $400 (原價：$600)，限量36支。

在e肚仔2週年慶典推廣期內，折扣最大的大吟釀要數「想天坊 Daiginjo 2019」，上年度榮獲「2019年日本新酒鑑評會 - 金賞受賞酒」，酒體細膩柔滑，獨有大吟釀的細膩質地，大受日本清酒迷歡迎！只要輸入優惠碼「2ND85」，即可以$425入手(原價: $750)，數量只有18支，十分矜罕。

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【口感比「響」更為驚艷的單一穀物威士忌】Kujira 鯨 10年

屢獲殊榮的單一穀物威士忌「Kujira 鯨 10年」，曾被視為口感比「響」更為驚艷的單一穀物威士忌，採用最優惠的米和沖繩黑曲簑成，柔滑圓潤，帶輕柔甜味。推廣期間，只要輸入優惠碼「2ND85」，即可以優惠價$598入手（原價：$880）。

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【矜罕！半價入手！】響 Blender’s Choice、明石梅酒威士忌

隨著三得利公司宣佈停產「響17年」，令無年份的「響Blender’s Choice」更顯矜罕，即使在日本國內入手都有難度。適逢e肚仔2週年慶典，star4u drinkstore 得選22支「響Blender’s Choice」以低至6折發售。推廣期間，只要輸入優惠碼「2ND85」，即可以優惠價$1,095入手的「響Blender’s Choice」（原價：$1980）。

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怕威士忌太難入口？無問題！帶甜味的「明石梅酒威士忌」同樣以半價發售！「明石梅酒威士忌」選用100%新鮮日本青梅，品嚐濃郁而均衡的柑橘和香草味，完美平衡酸味和甜味，屬於品酒入門級的朋友請勿錯過！

推廣期間，只要輸入優惠碼「2ND85」，即可以優惠價$510入手的原箱6支「明石梅酒威士忌」（原價：$1,248）。

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🔰🔰同場加映：2折限時搶🔰🔰

只要是首次落單的用戶，即可以2折享用以下優惠:

嚴選原粒元貝、本地蝦干、櫻花蝦、丁香魚等鮮香惹味食材的「Oh! 貝貝醬」，低至2折發售，只需$29.6即可入手（原價 $148）！味道惹味、層次豐富，無論拌麵、拌飯、炒菜、煮海鮮、燴豆腐都無問題！

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【追加著數！】網購買野積分當錢使！

9月20日前，只要在e肚仔平台消費，即可賺取01積分，$1等於20分，每次最多可賺500分。在e肚仔兩週年慶典期間，賺取的01積分每50分可當$1使，每單最多可扣500分，適用於整個e肚仔整個平台。

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