【e肚仔2週年】網購蘇格蘭威士忌、手工啤　低至6折！

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「e肚仔2週年慶典」踏入第2週，繼續精選市面人氣必搶的世界各地名酒，優惠賞不停！包括聞名天下的蘇格蘭威士忌、本地薑門神啤酒、意大利微甜汽泡酒以及日本石垣島泡盛手工啤，即睇下優惠詳情：

推廣期間輸入優惠碼 即享折上折優惠

於9月7日至10月4日期間，只要於指定60+間DELUXE專頁商戶消費滿$500，輸入優惠碼「2ND85」即享全單85折優惠!

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低至7折入手 國際烈酒競賽金獎威士忌

蘇格蘭威士忌向來在市場上有價有市，在「e肚仔2週年慶典」推廣期間，威士忌專門店KABEER Whisky & Gin 特意揀選了6款蘇格蘭威士忌低至7折發售，只要消費滿$500，即可以優惠價入手！其中包括國際烈酒競賽金獎得主「Glenfiddish 18年」只需$614即可入手 (原價: $850)；另一最受歡迎威士忌之一「Macallan 12年Sherry Oak」亦只需 $520 (原價 $720)。

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品酒入門之選 意大利微甜汽泡酒低至6折

意大利人氣麝香葡萄釀造的汽酒「Capetta Moscato Spumante」，帶水蜜桃、荔枝、杏桃及玫瑰香味，帶芬芳的成熟果香，有明顯Moscato香氣，甜而不膩，是品酒入級的最好選擇。「e肚仔2週年慶典」推廣期間，可以6折優惠價 $500 即可入手6支裝「Capetta Moscato Spumante」（原價: $888）!

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沖繩必買名物 石垣島泡盛啤酒8折入手！

現在未能外遊，也能邊購網購，買入沖繩名物，一解香港人對「家鄉」的思念。石垣島泡盛手工啤以獨特比例的啤酒及泡盛調和而成，果味濃郁。除了直接飲用，更可以加入橙汁或沖繩四季桔汁一同飲用，增加不同口感層次。

「e肚仔2週年慶典」限定優惠，6支歡樂套裝只需$220 (原價 $260) >>立即到「沖繩新垣商店」搶購

🍺6折入手 香港國際啤酒比賽「最佳淡啤酒」🍺

擁有自家精釀酒廠，比國外啤酒更具獨特風味的本地手工啤酒品牌「門神手工啤」，以華夏文化、神話為創作靈感，釀製多種不同口味的特色手工啤酒，其中孫悟空琥珀啤酒、雷公啤酒、玉皇大帝IPA、南雲生普洱茶啤更獲得香港國際啤酒比賽 - 「最佳淡啤酒」殊榮。

「e肚仔2週年慶典」推廣期間，埋單時輸入優惠碼「2ND85」即可以優惠價 $510 任選24支門神手工啤，平均每支只需 $21。 >>立即搶購「門神手工啤」

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追加著數！網購買野積分當錢使！

9月20日前，只要在e肚仔平台消費，即可賺取01積分，$1等於20分，每次最多可賺500分。在e肚仔兩週年慶典期間，賺取的01積分每50分可當$1使，每單最多可扣500分，適用於整個e肚仔整個平台。

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