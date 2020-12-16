聖誕懶到唔煮？免洗免煮、即食海鮮拼盤　人均只需$101起！

網購攻略
網購攻略
撰文：
最後更新日期：

相信大家正在為聖誕大餐苦惱，無得出街食、但又懶到不願動手煮？「優質食材專頁DELUXE」誠意推薦重量級「聖誕環球海鮮拼盤」，合共24隻太平洋生蠔及其他豐富海鮮，全部免沖免食、即開即食，4至6人套餐人均都只需$101，聖誕假期就可以懶洋洋宅在家中開大餐！

一個拼盤有齊4款即食海鮮　人均$101!

這次推出的聖誕「蜂」狂海鮮盛宴可供4-6人享用，套餐包括24隻太平洋生蠔、加拿大翡翠螺500g、2隻英國麵包蟹及2隻加拿大熟龍蝦，並且附開蠔刀即可即食！超滿足！>>立即以67折入手聖誕「蜂」狂海鮮盛宴

【8折優惠碼｜全DELUXE 平台適用】只限50個名額

只要於優質食品專頁DELUXE消費滿 $500，輸入優惠碼「XMAS2020」，即可全單8折，每人可用1次，最多可減 $600。名額只限50個，現剩餘少量名額，立即把握機會預訂聖誕大餐! 　>>優質食品專頁DELUXE

🎅🎄小型聚會適用！聖誕精彩節目🎅🎄

👉疫情下的聖誕｜三大留港「打卡able」中午晚活動推介　2人成行!

👉早鳥8折！國泰自家品牌首推聖誕大餐　豪華嘆盡頭等艙豪華美食

👉人均只需 $101　即食生蠔拼盤、龍蝦海鮮盒直送上門

👉搶購度100%！手快有手慢冇 一人一個最受歡迎派對美食

👉【聖誕派對搞手必看】一次過幫你PLAN好　Party Food + 遊戲

👉勁減高達 $598！一文睇清高質特色聖誕到會

👉學識3招　輕鬆成為「威士忌達人」｜附特大容量威士忌套裝7折優惠

👉6點後禁堂食｜放工食乜好？簡易版威靈頓牛柳最快15分鐘搞掂！

👉【在家聖誕】預訂趁早！兩大酒店級料理到會　人均消費只需 $101

👉【聖誕在家好煮意】$258搞掂！2人份波士頓龍蝦自煮包

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。