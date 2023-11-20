懶人運動｜4動作躺著減大腿　每天2分鐘瘦腳消肚腩　不流汗輕鬆瘦

不跑不跳也能瘦大腿！真的好討厭流汗呀~



這次的4個小運動，就是來教你躺在床上爽爽吹冷氣，也能瘦腿瘦小腹！每天只要花2分鐘的時間，養成好習慣就能輕鬆瘦！

4個動作2分鐘瘦大腿，不流汗躺著做輕鬆瘦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 單腿伸直

可以準備一張瑜珈墊躺在地上，或是躺在床上，雙手左右張開幫助穩定身體，上半身不移動，下半身抬起雙腿與身體垂直，膝蓋彎曲90度，動作時左右腳交替把腿朝天花板伸直，另一腿保持騰空不動，做20下。

2. 雙腿伸直

將雙腿併攏朝天花板伸直，動作時腳尖下壓，左右腳小腿併攏，一起下彎90度後再往上抬起，過程中大腿都保持緊貼，大腿、上半身都不移動，一樣做20下。

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3. 單腿屈伸交替

到第三個動作時可以膝蓋微彎，把腿放置在地上或床上，另一腿膝蓋呈90度抬起、接著朝上伸直，小腿再回到90度與地面平行，最後回到地上/床上，另一腿也以相同的方式抬起，雙腿交替著做20下，過程中注意腳尖都保持下壓。

4. 雙腿屈伸交替

最後就是將左右腳併攏貼緊，雙腿一起重複做相同動作：膝蓋呈90度抬起、接著朝上伸直，小腿再回到90度與地面平行，最後回到地上/床上，腳尖觸地後再抬起，重複做20下。

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如果以上動作做起來，發現自己腿伸不值、渾身都在抖，就是代表核心肌群不夠有力，只要有耐心，慢慢練就可以越來越順利！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】