風筒｜6款高顏值沙龍級吹風機推介　dyson、ghd、PHILIPS強力輕便

老話一句，拜科技所賜，風筒不僅功能越來越強大，重量更是越來越輕巧，同時更具備了無懈可擊的高顏值啊！



今天，就特別整理熱騰騰新款、人氣款、經典不敗款的色彩系風筒喔！

6款實力與顏值兼具的風筒，放在家裡任何角落都美美的不礙眼~（點擊放大了解）▼▼▼

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PHILIPS水潤護色負離子風筒

PHILIPS剛推出的新款風筒，重量只有310g輕巧好攜帶，更推出夢幻湖水綠、極光星空藍，二個顏色可選擇！共有低溫、護髮、快乾三種吹整模式，搭配吹嘴風力更集中之外，更有鎖色防曬鋅離子、風溫45度不傷髮、5,000萬保濕鎖水負離子，能鎖水抗躁功效，為髮色鎖住鮮亮彩度。

TESCOM BLDC沙龍級速乾修護離子風筒

不想高彩度，也不想要黑色，就選白色風筒肯定不後悔！熱騰騰～TESCOM早前才發佈的速乾修護離子風筒，承襲經典外型設計，僅340g的極輕量手感，搭載超高規格11萬轉速BLDC馬達，僅64.7分貝極靜音即可吹出強勁風速，並同步釋放高濃度千萬負離子與正離子達到修護髮絲效果，並使秀髮光澤水潤、雙倍柔順。另外，更有可拆式水洗濾網、極致細密的進風口、反向風壓清潔風口設計與磁吸式隔熱防燙配件、易拔型插頭等貼心設計外，升級提供25段風速溫度控制、液晶螢幕顯示設定，並新增自動記憶功能，一鍵開啟即為上一次的使用設定，並於啟用後數秒自動鎖定。

同場加映：懶人吹頭｜髮量多又長？3招快速吹乾頭髮 瞓醒髮質仍柔順不毛躁（點擊放大了解）▼▼▼

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ghd helios 專業造型負離子風筒

共有三款擊爆少女新的限定色可選擇喔！獨特Filter專利進風濾器、強力渦輪設計，能將空氣吸入機身，達到最大的進氣量，並減少不穩定的氣流和聲音，同時產生高速平穩的氣流，搭配Nozzle超強勁直流風吹嘴，可最大限度讓熱能與氣流更集中，提供更精準的風向及強勁風力，在吹整造型中擁有完全控制力，難怪能獲全球不少當紅髮型設計師們的心啊！

Gama IQ Perfetto風筒

高效兼具美感的外型，是目前最輕巧又強效的專業智能風筒，運用感溫技術、活氧科技智、無刷馬達內建電子控制，快速吹乾髮絲的同時，還能鎖住毛鱗片延長髮色光澤度，內附一個捲髮烘罩、二個吹嘴。

同場加映：洗頭、護髮6大常見錯誤 洗頭水直接搽落頭髮、不吹頭令髪質變差（點擊放大了解）▼▼▼

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dyson HD08 Supersonic風筒溫控負離子風筒

心動一定要手刀快下單，免得錯過就沒啦！精美的禮盒中，除了集風吹嘴、乾髮吹嘴、乾髮吹嘴等等，更搭配全新抗毛躁吹嘴，一掃隱藏毛躁，讓髮絲散發柔順光澤。另外，專為頭髮及頭皮修護設計，智慧溫控，能快速乾髮、免受高熱損傷，由髮根至髮梢綻放光澤。

TURBO OOHIRO 兩段式專業美髮風筒PRO-2800

最後，這支相信很多人知道啦！堪稱MIT經典款，有非常多顏色選擇，走過無數歲月，也是各大沙龍的高CP口碑款，非常耐用又耐摔！獨特筒身集風設計，高溫兩段與低溫兩段開關設計，也有過熱自動斷電保護裝置，同時集風扁嘴設計，吹整頭髮更有效率。雖然，隨時物價漲，價格也年年微調，但～還是非常物超所值。

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