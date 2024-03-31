遮白髮｜5款深色染髮髮色推介　黑茶色、栗子棕　亞麻青棕超顯白

相信大家都知道，染髮讓人感到最困擾的無非就是布丁頭，想到要定期補染就覺得好麻煩，也很傷荷包。



實際上，近幾年已不再是淺髮色的舞台，反而是「深髮色」開始流行起來，強調的是秀髮染後的自然光澤感，即使再長出新黑髮也不突兀，一起來看2024最新「深色染髮」推薦！

2024髮色「深色」染髮推薦

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1. 黑茶色

談到深色染髮推薦，黑茶色可說是大部分人的首選髮色。黑茶色乍看之下是黑色，卻帶有霧感且輕盈很多，並不是讓人感到沉重的純黑色。這款髮色也具有優秀的顯白效果，染完彷彿自帶柔霧濾鏡，深髮色也讓五官更聚焦。不只是日常百搭，不論任何膚色、妝容，還是年齡都能輕鬆駕馭！

2. 榛果米棕

若覺得黑茶色還是「太黑」，那不妨試試榛果米棕！不只高級感十足，灰蒙蒙的色調也因此被冠上「混血感髮色」美譽。這款髮色最大的特點就在自帶透明感，少了黑髮帶來的強勢感，染完更顯溫柔親和，視覺年齡也瞬間減少5歲，不論長髮還是短髮都能染出獨有特色！

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3. 亞麻青棕

屬於冷色系的亞麻青棕，在陽光照耀下看上去會帶點綠色，在室內棕色比例則更多一些，也因為綠色調成功消除原生黑髮色帶來的嚴肅氛圍。不僅如此，亞麻青棕非常顯白，更不用漂髮就能直接染，即使日後褪色也會是日常的棕色，駕馭起來不是問題！

4. 栗子棕

每到秋季，栗子棕就會變成最常被點名的髮色之一，連BLACKPINK Jennie、秀智、朴敏英、Jessica也不放過！栗子棕在室內看上去整體偏黑，但在戶外自然光源下就會顯現出棕髮色，低調卻充滿質感，同時讓髮質看起來更柔順，將秋天的氛圍感拿捏得剛剛好。

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5. 黑紫色

深色染髮不是黑就是棕？看膩了的話一定要大膽嘗試黑紫色！黑紫色顧名思義就是黑色與紫色的結合，不只意外顯白，讓人看上去也擁有好氣色，更多了一些神秘氣質。相較於一般棕髮色，這款注入更多女人味，同時也是遮白髮救星！今年過年不妨來點新鮮感，大膽踏出舒適圈吧！

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