12星座幸運髮色｜白羊染酒紅色逢凶化吉、處女染紫藍旺事業｜上集

想換新髮色，又拿不定主意嗎？近期清水孟國際塔羅小孟老師就在臉書分享了，2024年12星座的幸運髮色名單，我們不妨可以參考這些幸運色來挑選適合髮色，既能帶來新氣象，還能帶來一整年滿滿好運。



以下就帶來12星座幸運色髮色上半篇，快來看看你的星座幸運色是什麼吧！

12星座幸運色髮色：白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊座——勃根第紅

白羊座（牡羊座）2024年最幸運的時間會落在春末至夏至這四個月，因為本身個性熱情如火，如果再搭配紅棕色系髮色，更能彰顯你的自信無比，讓全身充滿活力與正能量，絕美顯白的紅棕髮色，一染直接化身衰事絕緣體，幫白羊朋友帶來滿滿好運。

金牛座——亞麻棕

金牛座在接近年中的5、6月，與人相處和睦，會因為散發的氛圍，讓身邊的人都覺得舒服愉快，因此很多好事都容易接近，比如感情或財運，都會有相當程度的提升。而最適合金牛座的幸運色正是接近草綠、金黃這兩色系，亞麻棕則是這兩大元素的最佳代表，能凸顯金牛座沉穩睿智的性格，也能穩定自身能量，同時吸收滿滿活力，營造自信卻不驕縱的氣場，能吸引更多人來接近你，貴人運、財運一整個大發。

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雙子座——煙燻粉

雙子座因為天生具備優秀的溝通與思考力，可以說人見人愛的開心鬼，今年如果想再戀愛、友誼方面有所斬獲的話，很建議選用粉紅系，是最能引導出雙子的幸運顏色。像是煙燻粉髮色，自帶輕盈感，卻又不會調色的太螢光，導致反黑顯黃，一染人緣魅力大提升，回頭率超高。

巨蟹座——柔霧磚橙

巨蟹座在7月時會遇到一個很好的機會，自身第六感也會提升，如果能好好運用，更能幫助拓展事業運。不妨可以試試代表夏季陽光的橙色，它蘊含大地的能量，還有財富的寓意，又象徵著溫暖，正如同巨蟹座帶給人善於關懷的印象。這款「柔霧磚橙」髮色在韓國也相當火紅，就連人氣女團LE SSERAFIM團員許允真也曾選用，在橙色之中注入亞麻棕，完美修飾了橙色太過飽和的缺點，一染超顯氣色，自帶陽光明媚的氛圍，為一整年的好運、事業運都帶來滿滿能量。

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獅子座——牛奶金

獅子座在2024年8月份會感到最幸福，就連感情狀態也是100分，事業跟財富也跟著來，可謂感情事業兩得意，而當月份則以白色，最能張顯出能量，還有包容力強的意思，不止包容他人，也讓他人更能接受自己，所以獅子座朋友們，若能好好利用幸運色白色，相信能帶來更多好運。像是牛奶白就是絕佳的髮色選擇，雖然需要漂色後才能達到顯色效果，但也能一掃原生黑髮的沉悶感，簡直是套上柔焦濾鏡般的美。

處女座——紫羅蘭

處女座行事謹慎、追求完美，本身就有不錯的執行與分析事理能力，在今年8、9月份也有機會受到貴人賞識，升官加薪機率也跟著增加。所以利用這兩個月的能量，也能擴展至整年度，而恰好代表智慧與精明的紫藍色正是最適合你的幸運色，能讓事業運更上一層樓，加薪機率大增，不妨染上一頭紫羅蘭髮色，吸睛之餘，也非常顯白去黃，特別適合亞洲肌膚呢~接下來，小編也會繼續帶來「12星座幸運髮色」下半篇，還沒被點名到的星座朋友們可以再持續鎖定明天的報導。

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