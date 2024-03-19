2024免漂染髮髮色Top 9！藍黑色最顯白　一次染2種顏色CP值極高

不用漂的髮色推薦看這裡！首次嘗試染髮，許多女孩都會選擇不用漂的髮色，既不會傷害髮質又能轉換髮色，以下就盤點髮型師推薦「不用漂的髮色」TOP 9！



朱古力棕最顯白，不用漂的冷色系染髮首選是「它」快來一起認識一下，下次染髮前就不怕沒想法啦！

2024不用漂的染髮髮色TOP 9（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 蜂蜜茶棕

說到不用漂髮色推薦，「蜂蜜茶棕」絕對榜上有名，偏暖色調的調色相當襯膚色，重點是不需要漂色，就可以透過茶棕調色帶出通透感，達到視覺亮白肌膚的效果，且無論白肌或黃皮都能輕鬆駕馭，即使素顏也不會讓人覺得突兀。

2. 黑紫色

結合黑與紫的黑紫髮色，不需漂色就可以輕鬆上色。本身還自帶一種神秘感，在室內光照射下是沉穩內斂的暗黑色，陽光照射下則會透出夢幻的星空紫，彷彿一次染了兩種顏色、CP值超高，難怪就連TWICE人氣成員子瑜也曾點名御用。

3. 黑茶色

初次染髮的話，小編最推這款髮色！以黑色融合霧感調色，呈現出黑茶色的質感，能減去黑髮沉重的感覺，髮色又相對安全好整理，很適合剛入坑染髮的女孩試試。

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4. 紅酒棕

想為深髮色帶來一點創新的感覺，不妨嘗試看看結合了紅棕與黑紫的紅酒棕髮色，不用漂就可以很好地呈現色澤，還自帶神祕氛圍，同時能達到顯白的視覺效果，真的是一款非常無敵的髮色啊~

5. 柔霧奶茶

說到免漂髮色，奶茶髮色絕對榜上有名！以棕色為基調，融入了焦糖奶茶感的調色，更顯得輕盈明亮，能達到不漂就能完美上色的效果，無論搭配捲髮或直髮造型都萬無一失，而且提亮氣色的效果也很讚，真心大推。

6. 莓果粉棕

莓果粉棕髮色揉合了棕色與紅色兩大元素，不需要漂髮來遮蓋原生髮色，又能凸顯明亮感，是一款素顏也好看的甜美髮色，黃肌一染膚色立刻亮三階。

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7. 朱古力棕

如果你是首次嘗試染髮的話，不妨可以試試朱古力棕，黑灰調色揉合棕色調，創造出充滿光澤又絲滑的色澤，在室內光下是偏內斂的黑棕，陽光照射下又會透出淡淡的焦糖棕感，彷彿一次擁有兩款髮色，CP值極高。

8. 薄荷米棕

偏好冷色系的女孩，這款「薄荷米棕」絕對是你的命定免漂髮色，冷色調又帶點青灰色感，整體飽和度比較通透，帶給人清新又溫柔的印象，不需要漂髮又能自帶柔霧感，一甩深髮色給人過於笨重的印象。

9. 藍黑髮色

頭髮有毛躁困擾嗎？調和了夜幕藍與黑棕髮色的藍黑髮色，能呈現髮絲的光澤感，絕美顯白又免漂髮、不傷髮質，還有著「髮型界美白針」的美名，很適合想提亮膚色又想養護髮質的水水們。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】