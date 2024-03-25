12星座幸運髮色｜水瓶染墨綠色財運亨通、雙魚染粉棕有運行｜下集

想換個髮色迎接春天到來，卻又沒有想法嗎？不妨可以參考2024 12星座幸運色來當作染髮靈感。



接續上回的12星座髮色推薦，此篇要帶來的是天秤座、天蠍座、人馬座...等星座的開運髮色，快來看看你的星座幸運色是什麼吧！



12星座幸運色髮色：天秤座、天蠍座、人馬座、山羊座、水瓶座、雙魚座（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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天秤座——寶寶藍

清水孟國際塔羅小孟老師提到天秤座在今年度，需要加強心靈上的安定，所以很適合利用淺藍、寶寶藍等顏色來舒緩內心的壓力，同時給人平和恬靜的感覺，也能牽引出今年天秤的藝術或是創作天份，再加上自身的努力，必定能讓這些顏色，帶來更多幸運。寶寶藍髮色一染仙氣大增、超級顯白，不過小小缺點是需要經過漂色，也是需要特別悉心照顧的髮色之一。

天蠍座——霧霾靛藍色

天蠍座在今年度可多加專注在事業上的打拼，很適合多接觸靛藍、霧霾藍色來當今年的幸運色，可以幫助安神定心，讓成功機會大增。霧霾藍注入了一絲絲柔霧感顯得格外高級，是一款不落俗套、不怕撞款的神仙髮色，也很適合搭配髮夾、髮飾創造變化。

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人馬座——薰衣草紫

2024的人馬座（射手座），可說是在平穩中求成長，沒有大風跟大浪，如果想在舒適圈中獲得突破性的成長，不妨試試將帶點神祕又叛逆的紫色當成幸運色，可以更凸顯你的性格，還特別帶有啟發智慧的含意，讓投資理財能賺到更多的錢財。像薰衣草紫髮色就是不錯的選擇，深淺適中的髮色無論是黃肌或白皮都很適合，是最百搭又好看的髮色。

山羊座——朱古力黑棕

山羊座（魔羯座）在2024年會是事業一飛衝天的年，但在做一些決策時也須要格外謹慎，而黑色、棕色這類沉穩的色系，則有助於山羊座的思考及冷靜，提升更多的互助能量，為今年帶來突破性的好運。融合了黑色與棕色優點的朱古力棕髮色就是最佳選擇，在室內看起來是低調內斂的黑色，在陽光照射下又會透出溫暖的咖啡色調，彷彿一次擁有兩款髮色CP值超高。

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水瓶座——亞麻墨綠

今年的水瓶座會有很好的財運，賺錢可以比去年還來得輕鬆，如果想要更多的好運，不妨採用綠色來當幸運色，因為綠色代表著春天、新生和希望，讓財運更有春天的氣息，帶來一整年的好希望。髮色上就屬墨綠色最適合你，高雅大方不失氣場，無論是搭配短髮或長髮造型都非常好看。

雙魚座——玫瑰粉棕

雙魚座在上半年做任何事都相當順利，展現出積極又樂觀的一面，如果想把這份好運延伸至下半年，可多使用讓人感到快樂的「玫瑰粉色」。玫瑰粉棕髮色主要是以粉色+茶棕色為基礎，所以能大幅壓制粉色過於螢光飽和的困擾，反而帶出高級柔霧感，就連黃肌一染也超顯氣色，讓人一看就有好心情。

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