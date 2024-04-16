夏日5大清爽編髮造型：高層次復古馬尾顯幼態、手抓毽子髻顯臉小

天氣越來越炎熱，讓長髮女孩們苦不堪言！應對逐日上升的氣溫，提升整體造型的豐富性，「馬尾」是多數女孩的造型基礎功，但除了單一、無趣的單馬尾款式之外，今年春夏又有哪些簡單好上手的綁髮技巧呢？



小編整理五款春夏必學綁髮造型提案，為妳的夏季時髦降溫！

5款春夏必學編髮造型，長髮女生也能享受一個清爽夏天！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 復古層次馬尾

自去年起，層次剪、層次捲髮造型盛行，而今年春夏正好可以善用這項剪髮特質，創造馬尾的新氣象！拿捏在中偏上的中高馬尾，搭配一點強化於髮尾的C字捲，讓髮型層次更鮮明、有弧度，更可以創造芭比感復古馬尾的造型感。

2. 浪漫低馬尾

低馬尾是提升氣質的好選擇，不過要綁出時髦又精致的低馬尾可有著大學問！近幾季在低馬尾的變化上更強調於隨興、慵懶、鬆軟感！不只在髮飾的挑選上可以選擇軟材質、蝴蝶結緞帶這類型的款式，馬尾也切勿綁太緊，保留髮絲的線條、空氣感，更能創造顯小臉、年輕的視覺感。

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3. 手抓感毽子頭

延續前幾季盛行的毽子頭髮型，今年春夏在日韓女孩們更喜歡有點凌亂、有手抓感的毽子頭！不只鬚鬚精髓不能少，隨興、不規矩的手抓線條，更可以創造丸子頭的視覺層次性，搭配上帶點捲度的短瀏海，更顯少女元氣呢！

4. 隨興低丸子

同樣以高層次剪髮造型為主軸延伸的這款丸子頭，也是時下年輕女孩的造型新寵！保留髮際兩側的短層次、公主切線條，並且將後方髮絲紮出隨意的丸子頭，看似有點凌亂、不經意，卻又不失造型感，這時若再搭配一點軟髮蠟提升線條紋路，整體髮型能更加分。

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5. 鯊魚夾馬尾

鯊魚夾紅了好幾季，仍舊是今年春夏髮型上不可缺少的懶人元素！除了基礎款淑女髮髻之外，應對夏天也很推薦選擇齒距寬、版型大的鯊魚夾夾出鬆軟垂墜感馬尾，並且別忘了留出瀏海兩側的鬚鬚線條，提升髮型清爽感同時，還能修飾臉型。

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