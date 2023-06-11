夏日編髮｜用鯊魚夾30秒完成韓系盤髮　3步驟打造清爽造型不顯老

又到了適合盤髮的季節啦！快拿出你的鯊魚夾，變出又美又清爽的髮型吧！



在韓國已經紅了好多年的鯊魚夾髮型，之前小編也已經介紹了許多，這次要來些不一樣的新變化！結合鯊魚夾+編髮，讓盤髮美出新高度！

3步綁出鯊魚夾編髮，手殘黨也能學會！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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步驟1. 綁中馬尾

首先用髮圈綁出一個中馬尾，位置落在後腦勺中央，髮圈綁束處也就是鯊魚夾的底部，別忘記在臉頰兩側，拉出一些鬆散的髮絲修飾臉型。

步驟2. 編髮辮

將馬尾往上撥，用鯊魚夾以髮圈處為底部基準，夾住頭髮後將馬尾分成左右兩股，交叉扭轉編成2股辮。

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步驟3. 藏馬尾

當2股辮編到最後，髮尾處再用鯊魚夾夾緊，就完成了這款簡單又漂亮的鯊魚夾編髮！側面看真的很美~除了天氣炎熱時好用，其實通勤、約會、姊妹聚會甚至參加婚禮一年四季都適合！而且隨手就能編，手殘妞也能看一次就學會！

時髦鯊魚夾推薦

當然，除了髮型要美，鯊魚夾款式的選擇也很重要！近年韓國流行這種方形塑料鯊魚夾，有素色、石紋款等變化相當多，或是簡約的金屬線條感鯊魚夾也很流行！天氣熱到戶外或用餐時不想要髮絲散落，隨手一綁就有新變化，進入有冷氣的室內就又可以放下長髮，一款美美鯊魚夾真的超級好用！長髮、中長髮女生必備！

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