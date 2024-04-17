防曬乳開架低敏必買Top 6　Dr.Wu、Nivea海洋友善　ALLIE年銷千萬

迎戰提前到來的春夏烈陽，防曬功夫刻不容緩！不過由於現代人生活飲食不穩定，外加上氣候變化，多數人有著敏感膚況問題，這也使得挑選保養、防曬上更加有難度！



現在就跟著小編的選品秘笈，搶先收藏春夏「開架低敏感防曬乳」六大清單！

春夏「開架低敏感防曬乳」六大清單！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

Dr.Wu 溫和低敏物理防曬乳 SPF50+/PA++++

有著專業皮膚科醫師背書的 Dr.Wu 總是讓人很安心，當家除了基本款防曬乳之外，這款強調於低敏感的防曬品，更添加了積雪草萃取、復活草萃取及菸鹼醯胺，不只使用屬性更加溫和、舒適，還可即刻舒緩曬後不適，孩童也可以安心使用。

Neogence霓淨思 水感全效防曬乳 SPF50+

專注於海洋友善、永續環境的台灣保養品牌 Neogence，對於肌膚的溫和呵護也向來不馬虎！這款有著清爽水乳質地的防曬乳，不只使用感受輕盈不黏膩，同時具有最高防曬係數，以及經國家驗證之友善海洋成分比例，上山下海皆可毫無顧忌。

同場加映：防曬美白｜護膚達人授4大保養攻略免曬黑曬傷：不卸防曬易反黑！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳EX SPF50+/PA++++

若妳也不喜歡香氣過重的保養防曬單品，那麼來自日本的 ALLIE 妳絕對會愛上！輕盈乳液觸感不沾黏肌膚、不與汗水、油光衝突，搭配上適度的保濕力，好推抹、妝感服貼，再加上海洋友善特性，戶外活動也沒問題。

Bio-essence 水感舒緩B5防曬保濕霜 SPF50+

Bio-essence 的穩定養膚感受，總是深受敏弱肌膚者喜愛。其中旗下這款水潤防曬更蘊含維他命B5與小分子玻尿酸，補水保濕同步亦可穩定膚況油水平衡，創造輕盈、溫和、舒適，不泛白的防曬效果，日常妝前使用也無負擔。

同場加映：底妝｜妝前乳、隔離霜、防曬乳正確使用方法 這色能修正提亮膚色（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

Nivea 全護純萃物理防曬乳 SPF50+

Nivea 的防曬單品豐富且多元，但哪一款更適合敏弱肌膚呢？這款全護純萃物理防曬乳特別依循無香料、色素、防腐劑、礦物油等刺激性成分添加為原則，並堅持海洋友善，質地輕盈舒爽，是100%純物理性防曬大人小孩都適用。

Tunemakers 原液防曬乳SPF50+/PA++++

日本原液教主 Tunemakers 也針對養膚的基本需求，打造此款溫和防曬，高濃度富勒烯添加能有感抵禦紫外線，為肌膚建立防護層之餘，也為妳提供最後一步驟的滋潤養膚感受。不只防曬黑、更有效防曬老。

延伸閱讀：

夏日海邊玩水防曬乳怎麼選？皮膚科醫師解答3觀念，海洋友善是基本、「補擦時間」8成消費者都漏掉

25歲前養生都來得及！中醫師破解「抗老美容食補」5觀念：美白、治痘痘吃這個最有效

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】