底妝｜妝前乳、隔離霜、防曬乳正確使用方法　這色能修正提亮膚色

你是不是還以為妝前乳、隔離霜和飾底乳是同一種東西？



其實這些產品的目的相同，都是要幫助我們完成精緻的底妝，提升妝容的細膩效果，同時延長妝容在臉部的持久度，不過三者之間還是存在著差異，而且對於妝前乳、隔離霜和防曬乳的使用方法，很多人總感到很困惑。

不過沒關係，因為接下來這篇文章就要來好好介紹這三樣產品的差別！千萬別錯過！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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妝前乳

妝前乳是一種妝容底層產品，通常是乳液狀或凝膠狀的質地。它的主要功能是幫妝容打造一個平滑的基礎，讓妝容更持久、更均勻地貼附在皮膚上。妝前乳通常含有矽酮或其他柔滑成分，可以填平毛孔和皺紋，同時為後續的底妝提供更好的附著力。

用途：

幫助妝容更持久、填平毛孔和皺紋、幫助底妝更加貼服和均勻

使用方法：

1. 在基礎保養後，將適量的妝前乳均勻塗抹在整個臉部，特別是毛孔粗大或紋理不平的區域。建議依照膚質挑選質地適合的妝前乳！

2. 輕輕按摩讓妝前乳充分吸收。

3. 等到妝前乳完全被吸收後，再進行後續的底妝步驟。

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隔離霜

隔離霜不但具有防曬功能，同時還能隔離外界環境的污染，保護肌膚。在保養品和彩妝之間使用隔離霜，可以形成一道屏障，將彩妝和空氣中的污染隔離開來，讓妝容更加貼服。

用途：

隔離彩妝和髒汙、修飾暗沉、校正肌膚顏色

使用方法：

1. 儘量挑選質地輕薄、透氣的隔離霜，才能讓肌膚暢快呼吸，不會造成毛孔阻塞。

2. 一定要在外出前約15分鐘塗抹完畢，才能完整發揮隔離霜的效果。

3. 用中指和無名指，由內向外輕輕塗抹並輕輕按壓整個臉部。

4. 每隔兩小時可以使用隔離防曬噴霧，然後用蜜粉餅輕輕按壓全臉，完美地重新補妝和防曬！

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飾底乳

飾底乳是一種帶有顏色的底妝產品，其主要功能是修正皮膚色差或問題，如紅血絲、色斑、痘疤等。它們通常有不同的色調，可以根據皮膚問題選擇不同的飾底乳來達到修飾效果。

用途：

修正皮膚色差、展現妝容統一感、遮蓋紅血絲和色斑

使用方法：

1. 在基礎保養後，根據需要修正的問題，選擇適合的飾底乳色調。

黃色：修正膚色不均，提亮

粉色：提升血色感

紫色：抑制黃色、黃色暗沉

綠色：抑制泛紅

2. 將飾底乳以點狀或小區域方式塗抹在皮膚上，然後用指尖或美妝海綿輕輕拍打均勻。

3. 等待飾底乳充分吸收後，再進行底妝步驟，如遮瑕、粉底等。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】