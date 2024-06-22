2024最新9款眼霜推介　改善細紋黑眼圈　配搭按摩4步驟事半功倍

老化的第一道細紋往往會出現在眼周，因眼周的皮膚最薄，皮脂分泌少、水分散失快，加上每天用眼、做表情，都會加速眼周肌膚變得乾燥、容易產生細紋、暗沉等現象。不想要常被說「你看起來好累」，從現在起就要花點心思呵護嬌弱的雙眼，除了適當讓眼睛放鬆、外出做好防曬外，適當的保濕也很關鍵。



小編要來推薦2024最新登場的眼霜，還有分享在家就可以做的4步驟眼周抗老步驟，幫助改善黑眼圈、消浮腫，還能讓眼周更緊實明亮，趕快跟着學！

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2024精選9款眼霜推介（01製圖）

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2024眼霜新品推薦

1. L'Oreal Paris活力緊緻透明質酸紫熨斗全臉撫紋霜（冰感按摩頭版）$370

台劇女王「楊謹華」愛用同款！L'Oreal Paris＃紫熨斗，今年除了成分升級，還推出限量的#冰熨斗，主攻眼下疲勞、熊貓眼，搭載超導三角形冰熨頭，能無死角貼合肌膚不拉扯不摩擦，冰涼的觸感在按摩時超舒服，質地清爽好吸收，輕盈不黏膩，無添加香料、酒精、色素，敏感肌也適用。

2. Jurlique草本肌源煥活眼霜 $430

Jurlique特別針對壓力疲憊肌族群推出全新「草本肌源煥活系列」，有紋路困擾的妞妞，推薦可入手「草本肌源煥活眼霜」，蘊含南澳9大奢華植萃複方，好延展的質地，塗上眼周感受水潤舒適，還帶有淡淡的植萃香氣，讓保養時多增添療癒。

3. La Prairie魚子精華眼部提升緊緻液 $4,570

貴婦級眼霜再＋1！來自瑞士頂級保養品牌La Prairie，經典魚子系列今年再推出重量級新品「魚子精華眼部提升緊緻液」，特殊的雙管設計，黃鑽魚子試管內乘載滿滿的魚子緊韌活萃、魚子微米激萃，而乳白色試管內則蘊含品牌傳奇經典獨家活源返齡精萃與多重抗老配方，包含玻尿酸、神經醯胺、肌肽等，搭配全新智慧壓頭，每按壓一次都是最精準、最新鮮的用量，凝乳質地非常快速吸收。

延伸閱讀：眼霜保濕、抗皺、美白、緊緻種類多 教你從功效挑選最合適眼霜（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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4. Dr Jackson's抗敏修復眼霜 $650

來自英國的敏弱肌保養品牌Dr Jackson's，今年推出眼霜新品「抗敏修復眼霜」，特別針對敏弱肌、有眼周抗老需求的人而設計，以專利配方Revinage® WPO（植物性類A醇）作為關鍵成分，結合Dr Jackson's品牌明星成分臘腸樹籽油、臘腸樹果萃取，搭配上柔滑輕盈質地，各種膚質均適用。

5. Clé de Peau Beauté 4D高效煥活眼霜 $2,100

深得貴婦名媛喜愛的Clé de Peau Beauté，今年再創厲害的眼霜新品「4D高效煥活眼霜」，融合兩大獨家先驅抗老技術，再搭配專為眼周肌膚結構打造，採用「緊膚鑽石切面設計」的白金活膚煥采棒，以按摩方式幫助改善眼周困擾。

6. SABON玫瑰提亮眼霜 $680

玫瑰控保養再+1！SABON今年推出「玫瑰提亮眼霜」，特別添加地中海死海礦物元素、有機大馬士革玫瑰純露、有機野生矢車菊花純露、白羽扇豆，搭配潤澤保濕霜狀質地，讓眼部感受滋潤卻不黏膩。還貼心附有冰滴按摩眼棒，溫潤滑順觸感設計，很適合輕撫眼周肌膚，冰冰涼涼的在按摩時超舒服。

延伸閱讀：5招改善黑眼圈去水腫的保養秘訣 做好眼部護理無遮瑕也有好氣息（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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7. Lancôme黑金臻寵眼霜 $3,155

Lancôme最頂級的絕對完美黑金臻寵系列，今年推出新作「黑金臻寵眼霜」，專為嬌嫩的眼周肌膚所打造，加入了「黑鑽逆齡重生極酵分子」、「永生修護極萃分子」與「普拉絲鏈」等三大珍稀成分，協同「大馬士革晨露玫瑰複方」，絲柔的質地在接觸眼周的膚溫後即瞬化，還可以搭配鋅和金眼部循環按摩板，加速產品的吸收，並釋放眼周的壓力。

8. FANCL水盈煥亮眼霜 $220

專為修護眼周乾燥、暗黑問題研發的FANCL水盈煥亮眼霜，以4大亮眼配方為眼肌密集補濕潤澤、賦予明亮修護，搭配易於吸收的舒適乳霜質地，集中修護眼周乾燥、暗黑問題，採用無添加科技，不用防腐劑、合成色素與香料，並通過嚴謹的敏感肌測試，給眼周更安心又高效的呵護。

9. BAKEL眼部密集強化修護液 $1,028

來自意大利的高效純淨保養品牌BAKEL，是由藥學博士Dr. Raffaella Gregoris所創立，秉持科學研究的基礎與高度透明的原則，所有產品均由100%活性成分製成。「眼部密集強化修護液」添加18種活性成分，搭配上前頭冰涼按摩頭設計，在保養時還可以舒緩。

居家眼周按摩保養4步驟（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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STEP 1 緊眼周

在眼周先均勻塗上一層眼霜，使用按摩棒從眉骨下方向上滑動，三點輕壓肌膚，每隻眼睛重複三次。

STEP 2 撫眼角

以一手輕撐眼角區的肌膚，另一手使用按摩棒，從眼角往太陽穴方向輕輕畫圓按摩肌膚，每隻眼睛重複三次，最後輕壓太陽穴。

STEP 3 驅眼袋

前晚熬夜追劇、吃太重口味，隔天起來眼周特別浮腫，就可以靠這招來排水舒緩浮腫！使用按摩棒從眼睛內側開始向外滑動，每隻眼睛重複六次。

STEP 4 改善黑眼圈

眼周循環不好、太過疲勞，黑眼圈就容易現形！以指腹輕按內眼角下方凹陷處，然後指腹緩慢地在眼周滑動，重複三次後，輕輕按壓太陽穴。

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