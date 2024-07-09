香水推介｜嚴選5款清冷淡雅茶香香水　適合夏日的氣質小眾香調

降躁解膩，夏天除了柑橘調香水，清冷感茶香也是倍受喜愛的選項之一！



自帶高級鬆弛感的茶香調香水，以下這些都是編輯衷心所愛的推薦！

5款清新淡雅茶香香水推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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１. ARMANI Thé Yulong

一解夏日煩躁暑氣的清爽茶香！ARMANI的Thé Yulong是茶香香調中編輯的私心最愛，也是ARMANI高級訂製淡香水花園系列中熱賣的前三名！

冷冽紅茶煙燻木質香交織綠茶嫩芽的芳香，每一口呼吸都像鮮摘的綠意，有綠茶的清亮、又有深焙紅茶的細緻底蘊，輕盈而乾淨的香氣，是一款不分男女、瞬間就能忘卻煩惱壓力的療癒茶香！

ARMANI Thé Yulong 50ml $1,260

ARMANI Thé Yulong 100ml $1,825



2. CREED銀色山泉

清冷感茶香CREED銀色山泉也很絕！是第六代調香師Olivier Creed最愛的香氣之一，靈感來自阿爾卑斯山湧出的清泉，雨後的清涼感、乾淨稀薄的空氣，都被嗅覺化在這支香氣裡！

開場是柑橘與松香的青澀綠意，到中調的茶香為香氣蒙上遺世獨立的空靈氣息，彷彿清晨探臨高山茶園，青翠、水氣氤氳的茶香充滿現代風格！

CREED銀色山泉 50ml $1,880

CREED銀色山泉 100ml $2,625



3. KILIAN Imperial Tea

真正生動還原茉莉花茶「花香蒸騰、茶香飄揚」的寧靜時刻！KILIAN擷取最高品質的茶葉香氣，搭配文火細烤的茉莉花苞，將茶與花香融為一體卻又壁壘分明，昇華成和諧的純靜香氛！

不同於一般茶香香水的抽象，Imperial Tea真正做到還原純粹茶香，巧妙地加入佛手柑、梗藻提供淺淺的大自然礦物質氣息，和空氣平衡後如壟罩茶園的薄霧，使香氣持久、更有飄渺空曠感。

同場加映：噴香水的正確方法：位置、時間也講究 皮膚乾燥會影響持久度？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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4. Elizabeth Arden綠茶椰子微風淡香水

在茶香香水中，Elizabeth Arden的綠茶系列也是經典不敗之一！2024限量版綠茶香水將淡雅茶香結合海鹽椰子奶甜氣息，散發像陽光曬過後的溫暖香味！略帶柑橘與木質的清香，讓這股奶香清甜不膩，一噴就直接進入度假模式，彷彿來到熱帶島嶼慵懶鬆弛又隨興！

同款香調也推出加入純正蜂蜜與精油配方的綠茶椰子微風蜜滴舒體霜，先抹舒體霜再噴香水，更加持久留香！

Elizabeth Arden綠茶椰子微風淡香水 100ml $350

Elizabeth Arden綠茶椰子微風蜜滴舒體霜 500ml $240



5. Miller Harris Tea Tonique

茶香裡經典不敗的一抹小清新！也是調香詩人Lyn Harris最知名的香水創作，糅合意大利佛手柑、花香縈繞的伯爵茶和泥土氣息的馬黛茶，猶如清晨浮遊嫩綠草木間的薄霧，為你帶來撫慰、重拾平靜的心情！

喜歡這股清新茶香， Miller Harris也推出精巧好攜帶Tea Tonique滾珠油，讓你可以隨時補香！

Miller Harris Tea Tonique 50ml $860

Miller Harris Tea Tonique 100ml $1,160



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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】