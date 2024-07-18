4步拯救毛孔粗大　從內到外教你戰勝夏日皮膚危機　告別油光滿面

天熱了，毛孔又愈來愈明顯，想哭～沒辦法，毛孔又是以皮脂分泌量，來決定其大小，夏天油脂分泌量較多，再加上毛孔內部被角質所堵塞，毛孔會被向外撐大。



倘若毛孔經常處於擴張狀態的話，肌膚會變得鬆弛、逐漸無法抵抗重力，之後毛孔就會一直擴張著，這時任何保養都只是白費力氣。總而言之，小心你的懶惰，就是讓毛孔變得更醒目的罪魁禍首！

4步驟拯救夏日毛孔粗大、抑制肌膚油脂分泌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4步驟拯救夏日毛孔粗大（Instagram@thetoollab_official；01製圖）

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1. 調整生活作息和飲食

或許有人會問，從開始保養皮脂毛孔，要經過多久毛孔才會變小呢？很遺憾，必須很坦白的說，已經打開的毛孔狀態，就再也沒有辦法合起來了，頂多只能看起來比較不明顯、不繼續惡化。當然，像是果酸換膚、雷射等醫學美容，則又另當別論了。

既然無法消滅，那不讓毛孔繼續變大，是可以的吧？當然！首先，保持正常的生活作息，避免因睡眠不足，加速刺激肌膚油脂的分泌之外，一天3餐的飲食，還是強調均衡攝取，不妨多吃蛋、豆類與牛奶等等，含有可抑制皮脂分泌的維生素B6，相反的，甜食會變成皮脂，建議最好減少攝取量。

2. 挑選合適的保養品

以單純保養來說，必須針對讓毛孔明顯變大的主因，做適度改善保養，毛孔就會變得比較不明顯！通常來說，皮脂分泌過剩而造成的毛孔粗大，主要出現T字部位，建議選擇兼具水油平衡的控油品，一方面提升肌膚水分，一方面抑制皮脂過量分泌，調整皮脂與水分含量。

至於，形成臉頰毛孔變大的表皮基層凹凸，則要選擇具舒緩收斂表皮，和緊緻毛孔等作用的產品，幫助皮脂分泌正常化、維持毛孔細微，即可使肌膚擁有清新觸感！

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3. 降低敷溫 緊縮毛孔

清潔小技巧：以手掌溫熱卸妝乳，抹於臉上稍加按摩，讓毛孔擴張後，利用溫水沖淨，即可輕鬆洗掉毛孔內的污垢，接著再以冷水再次沖洗，幫助毛孔緊縮。

保養小技巧：擦乳液前，以手掌溫度、溫毛巾等等，將膚溫提高，毛孔自然會稍微擴張。如此一來，化妝品中內含的有效成份，就會容易滲透到肌膚裡，之後再以手掌輕輕拍打或者吹吹冷風，藉以降低肌膚溫度，毛孔自然就會跟着緊縮囉！

雖然，毛孔經由溫度的擴張與緊縮，都只是暫時性的。不過，養成正確的每日清潔，以及毛孔緊縮的保養方法，毛孔就不會擴張得很大，相信肌膚也會逐漸變得細緻。



4. 妝前修飾視覺隱形

潮濕又悶熱的氣候，不僅嚴重打擊美妝質感，上了粉底後，毛孔反而更明顯！原因呢～就是粉底會使毛孔周圍的陰影變深，導致視覺上的影像錯覺。

所以，化妝前不妨先擦上薄薄一層，具修飾肌理、油脂調節的妝前修飾保養品，讓肌膚表面平滑、不油膩，接著再帶點力道的按壓方式，將粉底均從由下往上，均勻塗抹覆蓋上，就好像要把毛孔掩埋起來一樣。如此一來，毛孔不僅能瞬間在臉上變不見，膚質自然也變得均勻、光滑！

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