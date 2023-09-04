肌斷食7天讓痘痘肌回原廠設定！0元養膚：改善毛孔粗大、粉刺暗粒

明明很勤勞在保養，日復一日從未偷懶，肌膚狀況卻不見好轉？有沒有一種可能，肌膚進入了「保養呆滯期」，這段期間的保養品通通都無法有效被吸收，同時也意味著需要讓吃太飽的肌膚好好休息。



若你正在面臨這個困擾，不妨試試近幾年超夯的「肌斷食」保養，讓肌膚有喘息空間，7天肌膚就能起死回生。

一起看看肌斷食保養需要注意哪些原則，不是每一個人都適用喔！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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什麼是肌斷食？

顧名思義就是讓肌膚進行斷食，就像減肥一樣透過斷食法減少身體負擔。肌斷食則是於一段時間暫停使用一切保養品及化妝品，讓吃太飽的肌膚進行自我修復。否則肌膚將無法吸收任何精華，不但造成浪費，膚況也會越來越差。

肌斷食保養4大法則

1. 暫停使用美妝產品

前面提到肌斷食就是要讓肌膚休息，因此必須停止餵養一切保養及彩妝品，包含洗面乳、化妝水、精華液、乳霜、面膜等，僅用清水洗臉即可。這是因為太頻繁使用洗面乳洗臉，搭配搓揉動作會對肌膚表層造成破壞，加上長期使用保濕產品導致肌膚對其產生依賴，不再自身分泌保濕因子，才會讓肌膚越來越乾燥。

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2. 什麼時候適合執行？

肌斷食可以在換季或經期來臨前一週肌膚處在較脆弱時執行，一次進行5～7天，需視情況調整。這段期間的肌膚最需要進行修復，因此是最適合執行肌斷食的時期。除此之外，若平常發現不論自己怎麼保養都不見效，肌膚甚至越來越糟的話，也代表是時候進行肌斷食了。待肌膚休息幾天恢復穩定後再開始嘗試新的保養品！

3. 不是所有膚質都適合

由於肌斷食作法極端，因此不是所有膚質都扛得住。尤其敏感肌、酒槽、濕疹，或是因皮膚問題而有在使用藥物，就不建議進行肌斷食，避免皮膚直接接觸日曬、細菌，帶來更大傷害。若實在想試試看，務必事先詢問皮膚科醫師的意見，才不會造成反效果喔！

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4. 首次嘗試建議循序漸進

若是第一次實行肌斷食，與其從一開始就停止使用所有保養品，更安全的方法則是以循序漸近的方式進行。建議根據自己的膚況去判斷，該先捨棄哪些不必要的保養品並留下一些，一步步慢慢嘗試才能找出最適合肌膚需求的保養法！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】