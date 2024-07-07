暗瘡｜5款抗痘精華推薦　助你解決夏日出油爆瘡　告別粉刺煩惱

現代人生活忙碌，日夜顛倒、壓力大，導致荷爾蒙不穩定，肌膚常常冒痘痘、粉刺，滿臉痘花真的很惱人啊～



以下就推薦多款台灣PTT、Dcard網友大推的「抗痘精華」，每一款都評價超高，能針對囊腫痘、閉鎖粉刺加以調理，2024抗痘精華跟着這樣挑絕不出錯！

5款暗瘡精華推薦，令你輕鬆擊退夏日痘痘（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. La Roche-Posay粉刺淨化雙效精華+

La Roche-Posay明星抗痘產品「粉刺淨化雙效精華+」在2024全面升級，富含四大科研配方，並將La Roche-Posay獨家肌膚微生態科技MICROBIOME SCIENCE運用於解決痘痘肌膚問題上，首度發表「獨家專利抗痘益生精粹PHYLOBIOMA」，搭配「LHA辛醯水楊酸」溫和促進角質代謝並且結合「專利神經醯胺衍生物PROCERAD™」降低色素沉澱，減少痘疤形成及降低復發，再輔以「菸鹼胺」舒緩強化皮膚屏障。

而且這款精華適用於所有膚質，特別是有青春痘的問題皮膚；使用方式於每日早晚臉部清潔後，取適量於全臉或局部問題肌膚處加強使用，其為清爽的乳狀質地不黏膩厚重，推開後能被肌膚吸收。

La Roche-Posay粉刺淨化雙效精華+，40ml，$245



2. ORIGINS特效暗瘡療液

痘痘急救保養必備！主打凝膠質地，蘊含水楊酸、紅藻以及去角質成分，能去除多餘油脂以及毛孔堵塞殘留物，輕輕塗抹在紅腫痘痘上，就會形成一層薄膜，過了1~2天就會感覺腫痘慢慢消下去，是網友一致推薦的悶痘救星。

ORIGINS特效暗瘡療液，10ml，$165



3. Kiehl's 2%水楊酸痘痘精華露

台灣網友推爆的神級液態痘痘貼是它！選用經美國FDA認證有效抗痘成份——水楊酸，能清除毛孔中老廢角質，不僅改善痘痘粉刺，更能消炎抗菌，舒緩痘痘不適。 採用隱形透氣薄膜科技能精準包覆痘痘粉刺，生成隱形透氣薄膜，透明無邊線、肉眼不易察覺，不同於一般痘痘貼周圍存在邊線，也無須定期作更換。

同場加映：暗瘡貼真能吸走膿頭？痘痘貼4大地雷要注意 加碼推介2大抗痘神器（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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4. HAE肌本職三黃淨痘無瑕精華乳

台灣中醫師共同研製的保養品牌HAE肌本職推出新品「三黃淨痘無瑕精華乳」，全新升級三黃科研精粹複方（黃連／黃芩／黃柏），蘊含五倍子精萃、4%菸鹼胺、1%金銀花精萃+酯化甘草，能夠緩解痘痘及痘痘引起的泛紅、袪油燥，改善過度出油並抑制痘痘、痘印生成，偏輕水乳的質地一抹好吸收不黏膩，不含AHA/BHA等酸類成分，就連敏感肌也可以安心使用、溫和抗痘。

HAE肌本職三黃淨痘無瑕精華乳，30ml $329，50ml $468



5. The Body Shop茶樹精油

超萬能的天然茶樹精油，蘊含肯亞天然純淨的茶樹精油、檸檬茶樹精油、瓊崖海棠油等天然淨膚成份，能溫和淨化、舒緩調理肌膚毛孔，台灣網友大讚：「原本滿臉爛痘，用這款痘痘通通消下去，淨膚超有感！」而且小小一瓶還可以拿來當薰香、清潔、防蚊驅蟲使用，真的是CP值爆棚呀～

The Body Shop茶樹精油，10ml $109，20ml $169



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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】