暗瘡貼真能吸走膿頭？痘痘貼4大地雷要注意　加碼推介2大抗痘神器

長痘痘最愛用痘痘貼？痘痘貼雖然必備，卻也有不方便的4大地雷！今年市場上就全新推出新形態「液態痘痘貼」！無論是長青春痘或成人痘都該收一瓶！



痘痘貼都貼了個寂寞？痘痘貼的4地雷

有痘痘困擾的朋友一定都用過痘痘貼，雖然痘痘貼將濃汁吸出後，痘痘確實消平不少，但在使用上卻也有著不方便的4大地雷！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 痘痘貼只適用於膿包痘

不是所有痘痘都適合用痘痘貼！如果是尚未成熟的痘痘、或埋得較深的深層痘痘，用痘痘貼只是貼了個寂寞！痘痘貼一般只適用於長出白膿頭的膿包痘，或是膿包破了的痘痘。

2. 痘痘貼並無抗痘功能

痘痘貼功能僅有覆蓋保護傷口、吸附組織液和膿液的功能，並未添加抗痘成分，若是使用在深層痘，還可能引起悶痘情形使狀況更嚴重。

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3. 痘痘貼大小形狀受限制

相信這是最多人的苦惱！畢竟每個人痘痘大小長得不一樣，有大有小、也有長滿整片額頭或臉頰，但不可能把痘痘貼貼滿全臉！無法依痘痘大小客製化，是痘痘貼使用上的最大痛點！

4. 痘痘貼存在感太強、需頻繁更換

雖然痘痘貼已經盡量做得輕薄，但對有化妝的女生來說，痘痘貼的存在感還是非常明顯，尤其吸飽了膿汁變成白色，貼在臉上更像對別人的目光招手~由於痘痘貼變白後就必須更換，以價格上來說也是頗傷本。

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2024液態痘痘貼登場！KIEHL'S契爾氏2%水楊酸痘痘精華露

全新型態的「液態痘痘貼」！三大優勢超車傳統痘痘貼！1.隱形、輕薄、透明的透氣薄膜科技，化妝也看不出來！2.不像痘痘貼有大小限制，可以全臉塗都沒問題！3.含2%水楊酸抑痘成分，除了膿皰痘，深層痘、囊腫型痘痘、未成熟的痘痘通通都能用！早晚在保養最後一步驟使用即可，輕鬆省下50%痘痘貼成本！美國才剛上市銷量就直衝Sephora銷售排行榜NO.1！

消痘神器！Aesop肌膚調理凝露

除了液態痘痘貼，小編還要推薦一款萬年不敗的消痘神器《Aesop肌膚調理凝露》，可說是給肌膚吃的綜合維他命！富含大量對肌膚有益的維他命，如維他命原B5、維他命C，兼具修復、提亮、抗氧化和改善痘痘功能，琥珀色的凝膠質地，局部使用在痘痘處亦可稱之為液態痘痘貼！而全臉正確使用方式，則是先在掌心搓熱，水凝膠質地會輕輕地融化，再以掌心用按壓方式按摩肌膚直至吸收，對調理膚況、保濕補水、消痘提亮都有著令人驚喜的成效，推出至今20多年仍是Aesop熱銷款，連員工都把「真愛產品」投票給它！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】