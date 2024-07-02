日本@Cosme最受歡迎化妝水排行　IPSA穩入三甲　第一名敏感肌最愛

天氣愈來愈炎熱，挑選保養品的偏好，也從強調潤澤感的高包覆型產品，轉變為更為清爽、薄透、好吸收的品項。其中「化妝水」便是多數人在換季、夏日挑選保養單品時的第一首選！



2024年上半年到底哪一款化妝水最值得投資？日本@Cosme調查最受歡迎化妝水TOP10，跟着榜單入手準不出錯！

2024上半年日本女性口碑推薦化妝水Top10，ELIXIR上榜兩次，IPSA AQUA神水僅得季軍！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本@Cosme最受歡迎化妝水Top 10（Kanebo官網；01製圖）

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TOP 10. ELIXIR膠原彈潤精華水（清爽型）

ELIXIR膠原彈潤精華水（清爽型） $245



相當重視保濕的日本女性，口袋名單中絕對有一罐ELIXIR！ELIXIR不僅將膠原蛋白的彈力補給、保濕效能發揮得淋漓盡致，這款彈潤精華水中更蘊藏四種形態膠原蛋白，能有效激活肌膚原始飽滿度，提升新陳代謝，讓膚況更加健康、有年輕感。

TOP 9. Sofina iP角質層修護凝露

Sofina iP角質層修護凝露 $180



沒有太深的口袋也能擁有高品質的美肌體驗！日本暢銷的Sofina iP角質層修護凝露便是小資女入門時的好選擇！結合高效保濕因子月下香菁華，搭配豆乳發酵液、玻尿酸精華，使其質地擁有精華般的包覆感受、化妝水般的輕盈體驗，以及清新舒爽的花香氣味，年輕肌膚、熟齡肌膚使用都很適合。

TOP 8. Shiseido活膚透亮精華水

Shiseido活膚透亮精華水 $780



資生堂近期最亮眼的巨星單品活膚透亮精華水妳認識了嗎？以抗老為核心的它，富含三大主成分「活酵克菲爾萃取物」、「日本香柚精萃」、「4MSK」，搭配多重酵能因子，輕觸感保濕感受適度，更可一次滿足提升彈性、提亮膚色、抗老多項美容期待。

TOP 7. 雪肌精 藥用雪肌精美白化妝水（透亮精華版）

藥用雪肌精美白化妝水（透亮精華版），350mL $300



素有國民美容教主之稱的雪肌精，當然也是榜單上的常勝軍之一！尤其這款嶄新登場，以亮白為主打的藥用雪肌精美白化妝水，使用草本植物淬取成分，更強化於肌膚的角質新陳代謝功能，搭配輕盈、保有潤澤感的使用體驗，給予肌膚更舒爽的透明美肌感受。

TOP 6. Decorté Treatment Essence Water

Decorté Treatment Essence Water $355



熟齡女性最依賴的Decorté不只抗老精華出名，這款隱藏版化妝水更是日本女性的私房愛用清單之一！精華感質地中包裹著美容成份「美肌糖」，搭配多重調理美容配方，能有效細緻毛孔、提高肌膚保水度，並帶給養膚儀式優雅舒適的綠色花香享受。

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TOP 5. Lancôme淨澈亮肌精華水

Lancôme淨澈亮肌精華水 $830



亞洲混油肌膚最害怕的毛孔、粉刺問題，如今終於有解答了！蘭蔻明星單品極光水今年迎來嶄新升級，更溫和的植物添加比例，搭配上50%高濃度山毛櫸芽萃取，以及更長效的保濕體驗，穩定肌膚油水平衡、細緻膚觸之餘，也有效提亮氣色，讓膚況更加淨白、有年輕感。

TOP 4. ELIXIR膠原透白精華水（清爽型）

ELIXIR膠原透白精華水（清爽型） $270



總是覺得肌膚乾巴巴、鬆弛又暗沉嗎？日本女性維持好氣色都靠這一款！二度上榜的保濕專家ELIXIR旗下這款亮白精華水，除了有著品牌最自豪的精華、滑潤質地，包覆有感、保濕續航力高，配方中更添加獨家亮白成分4MSK，以及多重膠原蛋白，提升皮膚澎潤度同時，還能淡化斑點，找回膚色透明感。

TOP 3. IPSA生肌水源素（AQUA神水）

IPSA生肌水源素（AQUA神水） $340



紅了好幾季，今年上半年仍舊是市場上的搶手貨！來自肌膚調理專家IPSA的這款AQUA神水，不光輕盈、舒爽的水質觸感對於皮膚毫無負擔感，搭配上能有效調理肌膚水油的高機能美容因子，以及無酒精的低敏感屬性，是夏日濕敷、急救時的好選擇。

同場加映：@cosme最受信賴天然護膚品牌Top 8 Clarins奪季軍、冠軍CP值極高（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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TOP 2. Kanebo平衡煥妍精華水

Kanebo平衡煥妍精華水 $350



深受日本熟齡肌膚喜愛的Kanebo大K系列，也是榜單前三名的固定班底！尤其這款強化於保濕、補水效能的化妝水，更以滑潤、具包覆感的質地，搭配上多重所水保濕因子，為乾燥、粗糙肌膚找到最溫和、穩定的養膚解答！

TOP 1. D program酵母益生元柔膚水（極致保濕）

D program酵母益生元柔膚水（極致保濕） $268



現代人八成以上有著敏感困擾，而換季時節便是好發敏感的高峰期！攻上榜單第一名的狠角色，便是專為敏感肌膚打造的D program！D program旗下這款強化肌膚滋潤、保水度的化妝水，擁有獨家溫和滋潤調理配方：艾草萃取、高純度凡士林、超級玻尿酸，能有效穩定脫屑搔癢的肌膚狀態，並長效保水，是四季急救時的好幫手呢！

同場加映：3大精華水評比 Estee Lauder、Lancome、SK-II保濕力完勝爽膚水（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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