2024開架美白精華推介　Nivea、BIODERMA、DR.WU　擊退色斑暗沉

天氣開始轉熱了，紫外線也逐漸變強，又到了出門容易曬出色差、暗沉長斑的季節了！



不想要因為斑點、膚色晦暗讓你看起來顯得氣色差又老態，除了勤勞做足防曬外，美白保養也要雙管齊下，小編幫大家整理2024開架美白精華新品，女星邵雨薇、郭雪芙愛用同款現在都能買得到囉！

2024開架美白精華新品推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Nivea 妮維雅 Luminous630雙效淡斑透白精華

來自德國的百年護膚品牌 NIVEA 妮維雅，推出臉部保養系列了！讓皮膚科醫師、美容達人、女星郭雪芙都大讚好用的LUMINOUS 630®淡斑煥白系列，特別添加了妮維雅獨家 LUMINOUS 630®專利淡斑成分，還有維他命C、維他命E及玻尿酸，清爽水潤的質地，夏天用也不會悶黏，全膚質都適用。

2. Neogence 極透光亮白淡斑精華

2019年推出就大獲好評的「極透光亮白淡斑精華」，今年成分全新升級啦！將獨特「C+極透光亮白因子」濃度增量29.7%，堅持不添加酒精、色素、香料，溫和不刺激，全膚質都可安心使用，讓敏感肌也能放心追求明亮好膚質。包裝則延續舊版，透明的瓶身搭配滴管設計，好拿捏用量。

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3. Paula's Choice C15 縮時亮白抗氧精萃

曾說過目標要白成一張紙的女星邵雨薇，私下最愛用的美白產品就是它！Paula's Choice 寶拉珍選2024全新亮白力作「C15 縮時亮白抗氧精萃」，將既有 C15 精萃配方全面升級再進化，透過獨家雞尾酒式特調，添加多項超級抗氧化成分，提升維他命 C 穩定性與有效性。輕盈水感質地，好吸收不黏膩，很適合白天擦，或可以加入手邊的身體乳使用。

4. BIODERMA 12%超級C酸激光煥膚精華

內含10%高濃度多重酸，兼具水楊酸與果酸，深入肌底，暢通堵塞毛孔，另添加抗氧化維他命E、菸鹼醯胺，同步修護肌底，獨家添加的2%維他命C糖苷精萃粉，以隔離式雙層密封設計，保持最高活性，減少氧化變質。

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5. DR.WU 超微C美白精華液

完美融合乙基C、微脂C、長效C與穀胱甘肽和多重美白植物精萃，搭配高濃度菸鹼醯胺(B3)舒緩肌膚不適。輕盈水感質地易吸收，不留黏膩感，幫助改善暗沉、蠟黃、膚色不均及泛紅等問題。

6. ORBIS 淨擊幻白精華

解密日本女生膚色白的秘密！全新推出的「淨擊幻白精華」，採用日本政府認證，POLA・ORBIS集團獨家淨白有效成分，還有新添加藥蜀葵透亮精華等，兼具清爽與舒適性的乳液狀質地，塗抹後化開，立刻讓全臉肌膚像是罩上一層高級的柔光般。

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