The Body Shop｜6大明星產品必買：雪絨花潔面啫喱、生薑頭皮精華

英國國民美妝品牌The Body Shop（美體小舖），日前宣布進入破產程序，消息震驚整個美妝圈，但台灣美體小舖總公司「美雅國際」也發出聲明，表示「台灣完全不相隸屬，營運亦無關聯。台灣總公司業務持續穩定成長。」



而今天《女人我最大》玩美研究生，更要帶大家深入認識The body Shop台灣區熱銷產品有哪些，包含了最經典的白麝香以及萬用茶樹精油都在榜單上，還有洗完肌膚會發光的潔顏乳更是隱藏熱賣款，每一款都不容錯過。

The Body Shop 6大明星產品（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 白麝香身體潤膚露

The Body Shop 提倡5大理念：反動物實驗、支持社區公平交易、喚醒自覺意識、 保障人權、保護地球，也致力於打造100%全素保養品，就連最經典的白麝香身體潤膚露也不例外，它蘊含天然乳油木果精華油、巴巴蘇精華油、巴西核果精華油等多種天然美肌成份，質地細緻好吸收，一抹迅速潤澤全身肌膚，使肌膚倍感細緻柔嫩，全身散發出仙氣爆棚的優雅麝香，可以持香一整夜，睡前擦上它真的是一大享受，也很適合搭配白麝香香水疊加出更悠遠的香氣。400ml，$159。

2. 茶樹油

The Body Shop長年熱銷No.1！這款茶樹精油蘊含肯亞天然純淨的茶樹精油、檸檬茶樹精油、瓊崖海棠油等天然淨膚成份，能溫和淨化、舒緩調理肌膚毛孔，也是PTT、Dcard美妝版上一致好評的抗痘神器，只要肌膚鬧脾氣冒痘痘、長粉刺，擦上它就能有感撫平痘痘。不只臉部保養，就連泡澡、蒸氣式薰香、居家清潔都能派上用場，小小一瓶就有多種功能，真的是CP值最高。10ml，$109。

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3. 大麻籽密集修護護手霜

賣了20年還是大爆款！The Body Shop於1998年推出大麻籽系列商品，堪稱是美妝界的大麻始祖，更曾創下每9秒就賣出一瓶的驚人紀錄，這款護手霜富含法國大麻籽精華油、蜂蠟等天然滋潤成份，可深層修護易乾燥龜裂的手部肌膚， 形成天然鎖水保護膜、維持長效保濕潤澤，還添加維他命原B5及甘油，能滲入指緣、肌膚粗糙的部位，柔潤手指肌膚，任何難搞的手部保養疑難雜症都能解決，難怪許多英國人都會常備一條在家。（香港沒有售賣）

4. 乳木果身體潤膚霜

除了手部需要滋潤之外，身體也需要好好呵護，這款乳木果身體潤膚霜就是內行人不斷回購的商品，蘊含乳油木果油、巴巴蘇油、可可脂等美肌營養素，能深層修護全身肌膚，特潤乳霜質地相當綿密，一抹開卻又意外地好吸收，能維持長達 96 小時高效保水。 200ml，$219。

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5. 生薑頭皮護理精華

稀疏髮終於有救啦！The Body Shop髮品系列也是內行人的愛，蘊含由社區公平交易取得馬達加斯加天然薑根精油、樺木、白柳樹萃取精華等保養成份，質地輕盈好吸收，能調理頭皮、暢通毛囊，改善頭皮屑、舒緩頭皮乾癢問題，並能堅韌髮絲，抑制落髮，幾乎全髮質都可使用，本身自帶清爽的草本香氣，不會有過於刺激的薑味，可以安心入手~用過的網友們更是大讚：「此生必回購！用完能明顯感受到頭皮變健康，落髮數量也變少。」50ml，$179。

6. 雪絨花抗氧活肌潔面啫喱

雪絨花系列是The Body Shop近期的主打明星系列，其中更隱藏著一款寶藏洗面乳，讓小編一試就被圈粉~它蘊含珍貴的阿爾卑斯山雪絨花精萃，細緻綿密的泡沫，可溫和洗淨同時賦活潤澤臉部肌膚，洗後柔嫩不乾澀之外，仔細觀察還會發現肌膚也變得更透亮，一洗肌膚亮三階，真的是太神奇。而且這款產品也榮獲英國純素協會認證，徹底落實創辦人安妮塔羅迪克對於環境守護者的使命，這樣的精神也讓創辦人獲英國女王授予「女爵士」的頭銜呢~100ml，$199。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】