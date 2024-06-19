女星大熱碳循環減肥有效嗎？ 醫師分享碳水循環飲食不復肥秘訣

【減肥/減肥方法】夏日將之，要穿上大面積露膚的服飾、泳衣等，身材管理就顯得相當迫切。想要快速減磅瘦身，又應該用上什麼減肥方法與戰略呢？網絡上不少人都指「碳水循環飲食法 」十分有效，能夠短期內獲得高效減肥成果。近日在節目《健康2.0》中，一眾醫師就分享了碳循環的瘦身秘訣！



減肥方法之多，隨手一查又是斷食法、低碳飲食法、生酮飲食法等等， 不過新光醫院的柳醫師提醒，長期實施嚴格的低能量、低碳減肥的話，雖然有效燃脂控糖，不過同時有機會令營養、鈣質流失，增加早死、內臟受壓風險。

長期低碳減肥恐有反效果（YouTube@《健康2.0》）

「碳水循環飲食法 」是什麼？

大熱的「碳水循環飲食法 」，就連女星伊能靜、陳妍希等都有進行，更研發出獨家的碳循環菜單，例如伊能靜的菜單中，以只攝取水份的「液斷」、只攝取蛋白質的「蛋斷」、 只攝取蔬菜的「蔬菜斷」以及只攝取低碳的「碳水日」為十天的循環。既然碳循環菜單有這麼多，又應該跟隨那一款呢？

女星大熱的碳循環減肥（YouTube@《健康2.0》）

減肥醫師周醫師分享，要注意碳循環菜單會否過於低碳、低熱量，短期內雖然可見成效，不過亦會影響身體代謝以及減掉肌肉，回復正常飲食就會很大機會復肥。

想要成功實行「碳水循環飲食法 」，先要了解到當中的原理：主要靠碳水化合物再搭配運動量去減重，高碳日攝取碳水化合物增肌，低碳日借助休息、穩定胰島素，從而燃脂。

有效的「碳水循環飲食法 」應該這樣做！

宋營養師分享有效的「碳水循環飲食法 」，以一星期作例，可以分為1或2日高碳日搭配高強度運動，4日低碳日搭配低強度運動，2日無碳日搭配休息為佳。

高碳水：飯、麵、加工食品、糖、麥片、麵粉製品等

中碳水：糙米、地瓜、綠豆等健康原型澱粉

低碳水：由蔬菜、豆腐製品攝取碳水

