新陳代謝差難減肥！10大症狀揭肥胖原因　睡一覺測代謝率是否正常

當年齡增長、新陳代謝降低，身體就容易開始累積脂肪，少吃也容易發胖！大家都說要減肥就要先提高新陳代謝，但你的代謝是好還是差？



這次就來提供簡單自測法，還有10大症狀透露代謝變差的跡象。

10症狀透露你的代謝開始變差了（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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除了肥胖之外，還有一些症狀說明你的新陳代謝開始變差了！若有以下情形：1.容易感到疲勞、2.心情憂鬱、3.皮膚乾燥、4.指甲脆弱易斷、5.經期異常、6.便祕、7.常覺得冷、8.容易掉頭髮、9.記憶力不佳、10.時常頭痛。這些都有可能是代謝開始變差的徵兆！

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你的代謝是快還是慢？簡單自測法公開！睡覺前先量體重，早上起床不喝水也不上廁所，再次測量體重，把前一晚體重減掉早上的體重，數值如果戒於0.4-0.8kg之間，代表你的新陳代謝很正常，若低於0.4代表新陳代謝緩慢，完全沒變代表你的代謝非常慢，幾乎很難瘦下來。

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提升新陳代謝的三方法

1. 多喝水：喝水是最簡單的減肥法，一天喝足體重（kg）x50ml，絕對瘦很快！除了喝水之外，喝烏龍茶、綠茶、咖啡也能幫助暫時提高代謝，而當一個人輕微脫水時，他的代謝率就會下降3%。

2. 吃優質蛋白質：充足的優質蛋白質能調動更多的熱量去消化食物，還能幫助維持肌肉含量，對身體的修復、生長、代謝循環都有很大的幫助。

3. 停止熬夜：睡眠不足會導致身體產生飢餓素，還會降低胰島素的敏感性，導致身體代謝機能紊亂。

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