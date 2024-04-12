減肥｜減肥醫師分享「控糖減肥法」 4大秘訣零食可吃 輕鬆瘦3公斤

減肥｜減肥醫師分享「控糖減肥法」 4大秘訣零食可吃 仍輕鬆瘦3公斤【減肥/減肥方法】對於每個女生而言，減肥絕對是一場長跑硬仗，需要不時更換戰略以及持之以久的堅持，才能夠換取成果。人無完人，當然會有放鬆休閑的時候，不過當派對、聚會、酒局或旅行過後，磅數稍升又不想前工盡廢，應該如何是好呢？



不論你是正打算減肥的、正在減肥路途上又或者準備結束減肥的女生，其實掌握好血糖的原理，挑對食物與營養，減肥路上就並不會這麼困難！近日魏士航醫師就在節目《如果云知道》中，分享到自己利用「控糖減肥法」，半年內輕鬆減去20公斤的秘訣。

減肥醫師分享「控糖減肥法」（YouTube@健康2.0）

「控糖減肥法」是什麼？

「控糖減肥法」故名為控制血糖，因為血糖會受到食物中的糖分所影響，身體會分泌大量胰島素去分解糖分，當胰島素過高時，飢餓感與食量亦會隨之而來。另外，胰島素亦是會促成脂肪增生的荷爾蒙，所以魏醫師指「控糖減肥法」就是通過穩定的血糖升坡，去減低食慾、肥胖、血管受壓等問題。

「控糖減肥法」秘訣：1. 選擇原形食物 少吃糊化食物

不少女生在減肥期間，就會選擇代餐、燕麥飲、全麥麵包等食物，魏醫師指其實糊化食物，意思是經過加水、加熱後的食物，吸收後血糖的上升速度會很快，應選擇纖維含量高、原形形狀的食物，才不會令血糖上升過快，令饑餓感出現。

「控糖減肥法」秘訣：2. 飯前飲500cc水

除了選擇較少加工步驟的食品外，餐前飲用500cc 的水亦有助減低22%食慾、提升身體基礎代謝。

「控糖減肥法」秘訣：2. 飯前飲500cc水（YouTube@健康2.0）

「控糖減肥法」秘訣：3. 餐前喝2小匙醋

另外，亦可以在餐前喝2小匙的醋，有助降減餐後血糖的上升速度，提升身體分解澱粉質20%的代謝能力。魏醫師提醒道選擇醋亦有秘訣，若然選擇了合成醋，例如白醋的話就會失去效果，要選擇沒有額外調加糖份的醋，又或者選擇沒有添加化學成份的醃製食物亦有幫助，例如泡菜、納豆、酸黃瓜或味噌。

「控糖減肥法」秘訣：4. 正確進食順序

想控制血糖波動，進食順序亦是重要關鍵，魏醫師指大家可以記住一個口訣：「水、肉、菜、飯、果」，先攝取蛋白質以及蔬菜再到主食，先吃纖維就會減少澱粉或糖份對身體的影響。雖然口耳相傳「飯後果」是一個健康習慣，但原來水果與甜點一樣，應該少吃為妙，魏醫師提醒若要吃水果的話，其實以一個奇異果的份量即可。

「控糖減肥法」秘訣：4. 正確進食順序（YouTube@健康2.0）

當我們口痕嘴饞想吃零食的時候，魏醫師笑指當然可以適量進食，但同時要選擇好的零食時間與零食類型，才能令減肥效果更有效。零食可以在正餐過後適量進食，並不是在餐與餐之間的時間，另外亦可以選擇70%以上的黑巧克力、沒有添加過的堅果作為零食。