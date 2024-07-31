抗老｜美容顧問分享祛紋4要點　不同細紋的保養法　肌膚緊緻減齡

歲月增長不可怕，可怕的是臉蛋上的細紋、老態讓妳暴露了年齡！現代人因用眼習慣、生活作息，加上不正確的清潔、養膚觀念，使得皺紋、細紋得生成愈趨年輕化，而當魚尾紋、木偶紋、抬頭紋浮現，更會使整體視覺年齡瞬間老五歲！



到底「細紋問題」該怎麼拯救？保養如何對症下藥？小編有請台灣屈臣氏美容顧問為讀者現身解答「抗老抗皺4大正確觀念」！原來不同細紋所需的保養品也不一樣！

台灣美容顧問教你4大抗老祛皺關鍵，眼周細紋、嘴角木偶紋、抬頭紋、頸紋各有不同應對方法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

台灣美容顧問分享抗老抗皺4要點（pexels@Polina Kovaleva；01製圖）

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1. 預防皺紋，「保濕」是基礎功

想要有效延緩肌膚老化，就應針對不同部位的肌膚狀況進行精準保養！然而要有效解決「細紋」，首先更得了解細紋怎麼來！美容顧問表示，細紋、皺紋的生成往往源自於：肌膚彈性流失、缺水乾燥。

其中，額頭或頸部紋路經常是因過度臉部肌肉運動、長時間低頭或頭部前傾而導致，因此不只調整生活習慣很重要：像減少皺眉、減少手機、電腦使用時低頭的時間等，再者，必須加強肌膚保濕鎖水，並搭配按摩幫助肌肉放鬆。

2. 「抬頭紋、頸紋」按摩技巧要精準

「保濕」是改善皺紋老態的基礎功，若要進一步針對重點細紋作拯救，那麼則得對症下藥！美容顧問提到，像是額頭區域的「抬頭紋」、乾紋，就建議可以取適量抗老精華，搭配按摩儀、手部提拉手技，沿著額頭向上推按，拉提眉毛，再從額頭中間輕輕往外按拍按摩額頭。

另外，針對頸部紋路則可以加強淋巴按摩，使用食指和中指在頸部以畫圈的方式塗抹保養品，再以耳後、頸側、鎖骨的順序按壓按摩，更能有效化解頸紋困擾。

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3. 「眼周細紋」瞄準B5修護

最容易成為年齡破綻的「眼周」，也是抗老養膚的重點細節！美容顧問更提醒，眼周細紋的生成，多半來自皮膚油脂分泌量不足、加上過度用眼、熬夜等生活作息的加成，而導致細紋、老態從最脆弱的眼尾和眼下肌膚間浮現！面對眼周的紋路困擾，應掌握好黃金抗老期，及早開始保養。

挑選產品方面，也可選擇含有維他命B5、角鯊烷、胜肽等溫和保濕修復的眼霜、眼部精華產品，以指腹將保養品點在眼周，再從眼頭下方沿著眼睛下緣以輕輕點壓的方式按摩，最後從眼尾輕輕往太陽穴的方向拉提，藉此促進眼睛周圍的血液循環，抗紋同時幫助肌膚緊緻。

4. 「嘴角木偶紋」用A醇拯救

妳也是愛笑的陽光女孩嗎？那麼讓氣色老五歲的木偶紋、法令紋肯定也是妳有苦難言的痛！針對嘴角延伸至臉部的細紋問題，美容顧問點出，要精準改善此細紋問題，可加強於肌膚的彈力、緊緻度、飽滿度的提升，像是蘊含A醇、維他命C、菸鹼醯胺等保養產品都是很好的選擇。

除此之外，使用上也建議善用雙手進行大面積的按摩，取適量乳霜或精華點塗上臉後，雙手自然彎曲放於雙頰兩側，由鼻翼往外並微微往上拉提，也能透過像是彈鋼琴的手勢輕輕點壓按摩嘴周的部位，更可發揮保養的最大效能。

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