頸紋形成&改善懶人包｜皮膚醫生總結6大成因，5個有效改善方法！

擔心洩漏年紀，下重本買了昂貴保養品，每天拼命往臉上塗塗抹抹，沒想到最後竟是被頸紋給出賣，真的太冤！



脖子上只要出現一圈圈的頸紋，看起來就顯得有年紀感，也沒辦法靠化妝修飾，到底為什麼會脖子上會出現紋路？又該怎麼改善？

這次特別邀請台灣皮膚專科陳昱璁醫生，點出6大最常見頸紋成因，並提出改善的方法，想要顯年輕快跟著做！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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脖子頸紋形成原因

1. 自然老化

老化是每個人都會經歷的一種自然過程，隨著年齡的增長，皮膚的膠原蛋白和彈性纖維都會逐漸流失，使肌膚缺乏彈性失去緊緻，進而出現紋路、鬆弛。

2. 太陽曝曬

皮膚科醫生公認最有效的抗老保養是防曬！紫外線是造成肌膚老化的最大殺手，當長時間暴露在陽光下又沒有做好適當的防曬措施，紫外線會破壞膠原蛋白，加速皮膚光老化，導致頸部皮膚出現較深的紋路。

3. 不良習慣

仗著還年輕，以為頸紋就不會找上門？那可大錯特錯！喜歡低頭滑手機的年輕姐妹們，小心頸紋正在悄悄的生成，因頸部的皮膚經常處於摺疊的狀態，長時間下來也可能會導致皮膚出現明顯的紋路。

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4. 乾燥缺水

脖子和臉部的肌膚一樣，當缺水乾燥時，就會容易出現明顯的紋路。保養時別再只光顧臉，要連脖子也一起做好保濕。

5. 吸煙

吸煙會加速皮膚的老化過程，導致皮膚內的彈性纖維變性和易碎，尤其是在長期缺氧的狀態下，皮膚的膠原蛋白生成會下降，使皮膚失去原本的彈性。吸煙也會使周邊組織的血管收縮，減少對周邊組織的血液供應，進而影響皮膚的修復功能。

6. 遺傳

這點真的很殘酷，但也只能認了！有些人天生就有頸紋或是頸紋會特別深，跟年紀較無關，主要還是跟基因及遺傳有關。

改善脖子頸紋方法

1. 做好防曬

既然知道紫外線對肌膚的殺傷力這麼大，日常的保養別再輕忽防曬了！一年四季，不分晴雨，每天都應該做好防曬，外出前擦防曬產品，預防因紫外線造成的皮膚老化。

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2. 做好保濕

脖子的肌膚也需要充足的保濕，陳昱璁醫生建議成分可以挑選透明質酸、甘油、天然油脂等，幫助保持皮膚水分，劑型的選擇最好以乳液、乳霜、凝膠為佳，除了補水外還有鎖水的作用，減少皺紋的形成，塗抹後再搭配簡單的按摩幫助吸收。

3. 良好姿勢

常低頭滑手機、用電腦，甚至枕頭高度不對，都會形成頸紋！陳昱璁醫生提醒，不管是坐著還是站著，都應盡量保持背部挺直，肩膀放鬆下沉，可以減少頸部皮膚的過度拉伸，進而減少皺紋的形成。在使用電腦時，螢幕應調整到眼睛水平，可以減少低頭的需要，同理，使用手機時，也應盡量舉到與視線平行的位置，不要長時間一直低頭。睡覺時，則要挑選適合自己頸部曲線的枕頭，不要睡得太高，可以減少睡覺時與頸部肌膚的拉伸和壓迫。

4. 補充抗氧化食品

選擇含有維他命E、維他命C和其他抗氧化劑的食物，有助於保護皮膚免受自由基損傷，促進膠原蛋白的生成，維持皮膚彈性。

5. 適度伸展運動

適度的頸部伸展運動可以幫助放鬆頸部肌肉，減少因為長時間固定姿勢導致的壓力。姐妹們平常可以多做一些簡單的頸部運動，例如轉動頭部、抬高下巴等，讓頸部左右轉動、上下傾斜，以及向後伸展，除了舒緩緊繃不適，還能藉機鍛鍊出漂亮的天鵝頸喔！

最後還是要提醒姐妹們，預防勝於治療，一旦頸紋出現後，想要完全消除真的非常困難，日常就應該要養成良好的習慣，做好防曬及保濕、不要一直低頭滑手機，才能有效減緩頸紋生成或持續加深！

皮膚科陳昱璁醫生

現任維格醫美診所院長、Mdmmd.明洞美學診所院長、雅丰美膚診所副院長、東妍診所副院長。衛生福利部雙和醫院 主治醫生、台灣微整形美容醫學會 秘書長、台灣延緩衰老暨細胞再生醫學會 秘書長。想知道更多關於保養的知識，可以追蹤陳昱璁皮膚科醫生 facebook。



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