松嶋菜菜子不老之謎！餐前飲豆漿、苗條身材靠舉重　6招凍齡緊緻

50歲依然美成一道風景！還記得《魔女的條件》中的松嶋菜菜子嗎？風靡全亞洲的「日劇女王」，無論是在《家政婦三田》、《大和拜金女》中的角色都令人印象深刻！



已步入熟齡的她，近年睽違22年拍攝大河劇《怎麼辦家康》，為了穿和服進行運動鍛鍊和飲食控制，無論是身材體態、肌膚狀態都一如25年前的「廣瀨未知」！

松嶋菜菜子近日也透過日媒分享了自己的運動清單和凍齡保養，一起來看看~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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松嶋菜菜子運動清單

松嶋菜菜子由於近年演出大河劇《怎麼辦家康》，必須長時間穿著和服，一整天拍攝下來常令她感到腰痠背痛，決定開始鍛鍊背肌，不但到健身房練習「硬舉」，也會搭配皮拉提斯來伸展肌肉，松嶋菜菜子的硬舉成績達105公斤，一次鍛鍊會練習3次，她分享自己每週會上健身房2次、皮拉提斯上2次，一次平均運動1小時，練習下來不但能輕鬆挺住和服，身材姿態也更挺直漂亮，松嶋菜菜子說：「肌肉是絕對不會背叛你的，連皮膚也會一起變好！」她是從35歲起，開始養成固定運動的習慣。

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松嶋菜菜子：想凍齡，更要吸收足夠營養

曾經也因為減肥導致皮膚鬆弛，松嶋菜菜子分享自己嘗試過不吃晚餐，結果反而讓臉頰顯得消瘦憔悴，松嶋菜菜子說：「過了45歲，我深刻感覺到越是上了年紀、越需要維持肌膚的光澤和緊緻！每天三餐保持營養均衡，好好吃白飯、補充充足的營養是必須的！」為了營養均衡但不過量，她採取的是「小碗瘦身法」將多種菜餚少量盛裝在小碗裡，兼顧菜色豐富、也不會攝取過量，搭配餐前喝一杯豆漿補充蛋白質，輕鬆就能達成飲食控制同時吸收足夠的營養。

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認真防曬、勤勞補水，愛喝玫瑰水

松嶋菜菜子對保養最重視肌膚的保濕與補水，補水是內外兼顧，例如她喜歡喝玫瑰水，玫瑰水含維生素A、C、E、多酚與花青素，能養顏美容、舒壓助眠，中醫來看也有疏通肝氣的效果，能由內而外滋養皮膚，保養上她會使用加濕器維持環境濕度，並依照季節更換精華液和乳霜，同時特別注重防曬，預防紫外線傷害讓肌膚保持年輕緊緻狀態！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】