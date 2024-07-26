暗瘡｜台大醫生親授夏日抗痘4要點　精簡保養才能拯救毛孔粉刺

隨著天氣變熱，肌膚的出油量、壓力也隨之升高。高濕、高溫，外加上生活作息、飲食的不穩定，更讓夏日肌膚容易出現顆粒感、粉刺與痘痘問題！



到底夏季肌膚怎麼調養？這次小編有請台⼤⽪膚專科張佳穎醫生現身解答「抗痘養膚4大觀念」，混油肌女孩必須牢記！

台大皮膚科醫生分享4個養膚觀念，助你解決夏日暗瘡、粉刺問題（點擊放大瀏覽）▼▼▼

台大皮膚科醫生夏日抗痘4要點（pexels@Anna Nekrashevic；01製圖）

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1. 從「角質調理」開始

每當季節轉換，是否總困擾著臉部肌膚不平順，粉刺顆粒感或痘痘頻生的問題呢？張佳穎醫生指出：影響肌膚角質代謝的原因太多，綜合來說年齡、作息、飲食、荷爾蒙都是成因之一，尤其日常的清潔觀念、角質管理更是影響關鍵！

當養分無法滲透下去；老廢物質無法排上來，過度堆積的角質可能使得肌膚粗糙、暗沉、粉刺、痘痘、保養品吸收不良或上妝浮粉。建議定期為肌膚大掃除，更能促進細胞更新循環，保水不易流失。

2. 「保濕補水」很重要

當肌膚出現成人痘莫慌張，除了照顧好毛囊角質使其恢復正常代謝之外，張佳穎醫生提醒：「保濕補水」至關重要！加強皮膚保溼，可以讓毛囊周邊細胞不會因過度乾燥而代謝失序。另外，也要留意維持肌膚的潔淨，「有效抑菌」阻絕發炎形成痘皰是養肌儀式中的必要防禦手段。

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3. 先舒緩、後修復

安撫換季肌膚疑難雜症，舒緩式基礎功！張佳穎醫生點出，人們不會一輩子都處於同一種膚質，即便一般膚況在秋冬換季時也會出現短暫的敏感症狀。照護肌膚敏感時刻可以把握「先舒、再修、後補」的三大原則。先將肌膚引回正常的運作機制，再予以補充角質成長所需。

4. 簡化保養程序

最後，莫不可忘的觀念，還包括了簡化保養程序！張佳穎醫生提醒，過於複雜的保養程序，會提升肌膚因成份混雜或封閉環境內的不適應，而導致阻塞毛孔滋生粉刺的問題。不光保養程序要簡化，更要留心防曬的清爽度，並將日常重點滋潤修護留在睡前保養儀式等準則，才能有效穩定春夏膚況。

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