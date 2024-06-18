暗瘡護理｜佘詩曼日常愛用「5大抗痘法寶」：檸檬汁、綠茶冰塊

女神也是會長痘痘的！日前剛過完49歲生日，膚質狀態好到比實際年齡-10歲的女明星佘詩曼，曾經在小紅書上po出自己長痘的照片，還分享了自己的抗痘經驗，讓人大開眼界！



原來，蘋果醋、檸檬汁、綠茶冰塊都是女神的抗痘法寶！馬上來看佘詩曼最常用的除痘秘招！

佘詩曼日常愛用的「5大抗痘法寶」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

佘詩曼日常愛用「5大抗痘法寶」（Instagram@charmaine_sheh；01製圖）

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1. 檸檬汁

用檸檬汁有很多好處，首先它是一種天然的收斂劑，會幫你收斂痘痘；其次它的強酸性能殺死很多細菌；最後檸檬汁還具有亮白膚色的作用，這會讓你的紅腫有所減輕。佘詩曼說塗過檸檬汁後可以不用立刻洗掉，等下次要洗臉的時候洗掉即可。

2. 蘋果醋

這也是一種天然收斂劑，蘋果醋能有效收縮毛孔。佘詩曼會將蘋果醋輕拍在長痘的地方，或者當成化妝水來敷臉。蘋果醋不會對肌膚造成什麼刺激，可以隨自己願意一天塗幾次都行。

3. 茶樹精油、薰衣草精油

茶樹精油已經被皮膚科醫生證實，確實具有減少肌膚敏感性和祛痘的功效！每天洗臉後可將少量茶樹油塗在痘痘上，而薰衣草精油作為一種基礎精油，不僅能用來按摩，對祛痘也同樣有用，佘詩曼表示，在早晚洗臉後進行效果是最好的。

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8個痘痘對應器官位置（01製圖）

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4. 金縷梅

金縷梅是一種天然收斂劑，它對於痘痘肌的收斂尤其有效！將金縷梅萃取液塗在痘痘上，它會很快收緊毛孔，並殺死其中的細菌。如果痘痘比較嚴重或者比較多的話，可以用棉球沾取適量塗滿臉。

5. 冰塊

冰塊能迅速收縮毛孔，從而減輕紅腫的情況。用冰塊敷痘痘，還可起到鎮痛的作用，要想效果更好，可以用綠茶水凍成冰塊來敷，綠茶本身也有收斂消炎的功效。

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