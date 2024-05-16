7款專櫃蜜粉新推介　YSL柔焦粗大毛孔、MAKE UP FOR EVER神隱油光

妝前保養明明很認真，粉底上臉時看起來也很服貼，但...怎麼才出門不久，就開始浮粉、大脫妝？想要打造完美又持久的妝容，那絕對不能少了最後的「定妝」！



特別是現在進入香港春夏季，悶熱潮濕的環境，很容易會讓底妝變土石流，想要避免慘案發生，趕快收編厲害的定妝神隊友，這次特別整理2024最新的專櫃蜜粉、蜜粉餅，想要柔焦粗毛孔、消滅油光，都能輕鬆搞定！

7款蜜粉、蜜粉餅新品推薦，不怕底妝變土石流了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. YSL恆久完美持久柔霧蜜粉餅

最時髦的蜜粉餅！YSL全新推出「恆久完美持久柔霧蜜粉餅」，結合「超微晶柔焦絲絨粉末」與「24H超時柔霧控油科技」，輕刷在肌膚完美柔焦毛孔紋理，讓肌膚呈現原生美肌的絕美柔霧光感，共有4色選。包裝特別換上源自高訂經典設計的馬特拉斯Ｖ型凸紋皮革，並鑲嵌上經典YSL CASSANDRE LOGO，拿出來補妝或照鏡子，也是備受注目的時尚精品配件。

2. MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕柔霧輕感修片蜜粉

讓專業彩妝師們狂推的MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕家族，今年再推厲害新成員「粉無痕柔霧輕感修片蜜粉」，讓上妝宛如自帶修片濾鏡！微米級零粉感的極細致粉體，上妝無重力零粉感，卻依然能達到超長效的控油柔焦效果，更特別調配9種蜜粉色號，除了能是配各種膚色的5款裸膚色調外，還針對常見肌膚問題，包含氣色不佳、蠟黃、泛紅、臉部暗沉問題分別研發#0.1戀愛粉、#0.2氧氣紫、#0.3精靈綠及#0.4燕麥膚。搭配專業尖角型粉撲能輕易精準定妝不卡粉，粉盒內裡使用旋轉防護蓋防止到處飛粉，也更方便攜帶。

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3. Guerlain幻彩流星彩妝粉盒

Guerlain 嬌蘭最經典的彩妝品項幻彩流星蜜粉球，今年全新改版，從配方到包裝都換然一新！特別採用了兩種功效互補的珍珠母貝，能夠賦予完美奢華的透亮光澤，可定妝、可校正膚色、可柔焦毛孔，更可打光提亮。一共有4款色選，包含冷色調、暖色調、琥珀調肌膚的3種色號，以及第4種色號01 珍珠白，是專為白皙膚色所創的純粹耀光色號，香氣上除了保留經典花香調，再調進檀香、麝香、香草氣味，增加木質調性。全新外盒的靈感來源則為初代幻彩流星蜜粉盒，向瑪麗安東尼皇后的瑪瑙粉盒致敬之作，內附全新設計粉撲，裝飾著印有嬌蘭標誌的粉色蝴蝶結，非常的夢幻。

4. Kanebo 米蘭絕色蜜粉餅-恆美女神

每年只要一開賣就秒殺的米蘭蜜粉餅，是資深美妝控們必收藏的夢幻逸品，今年驚喜推出「頂配版」，變身更華麗。由玻璃藝術家Andy Paiko設計打造，奢華的嫣紅珠寶盒，打開來盒蓋的內側及蜜粉餅上刻有優雅的恆美女神，粉體裡選用了「亮妍粉透薄膜」處方，能創造肌膚粉紅色調明亮與遮瑕力，香氣除了過往米蘭蜜粉常有的白薔薇、大馬士革玫瑰外，今年更首次加入蘭花嘉德麗雅蘭，搭配的蜜粉撲也走華麗路線，上面繫有金色立體緞帶及蕾絲，實品根本美到捨不得用。

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5. PAUL & JOE 糖瓷超抗陽蜜粉餅

PAUL & JOE 糖瓷底妝家族有新成員啦！全新推出的「糖瓷超抗陽蜜粉餅」，選用了清新晴空藍配色，搭配品牌經典的西洋菊圖騰LOGO，走一種法式浪漫氛圍。輕盈的粉體滑順服貼，上臉後會有柔焦效果，可以修飾毛孔、減少泛油光，還有SPF50+ PA++++高防曬係數，外出補妝還能順便補防曬，小圓餅的造型也方便隨身攜帶。有01 明亮米色、02 自然膚色兩色選。

6. Clé de Peau 光采蜜粉餅

Clé de Peau 肌膚之鑰隱藏熱賣好物＃告白蜜粉「光采蜜粉」，今年推出外型更輕巧且方便隨身攜帶的蜜粉餅版，也是韓星申敏兒的最愛！添加「瞬效完妝配方」，使肌膚輕盈透亮，還有肌膚之鑰獨家「光感賦活強化物」，能夠增添肌膚的光感，讓妝感維持保鮮，不管是要在上妝的最後步驟定妝，還是當作外出的補妝都適用。

7. Domohorn Wrinkle 清透亮顏美肌蜜粉

橫掃台日各大美容大賞，以膠原蛋白保養聞名的 Domohorn Wrinkle 朵茉麗蔻竟然推出彩妝了！品牌第一款彩妝品「清透亮顏美肌蜜粉」，仍以保養為出發點，奢華的添加高純度「海鰻膠原蛋白」，還有「青桃果實精華」、「向日葵新芽精華」等天然萃取精華，讓蜜粉猶如粉狀精華液，上妝的同時能保濕。搭配的粉撲堅持不使用針、純手工以日本福井縣傳統「羽二重織法」製作，可以加強蜜粉的吸附力，幫助均勻上粉，柔軟的觸感在接觸肌膚時感受舒適。

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