7款專櫃蜜粉新推介　YSL柔焦粗大毛孔、MAKE UP FOR EVER神隱油光

妝前保養明明很認真,粉底上臉時看起來也很服貼,但...怎麼才出門不久,就開始浮粉、大脫妝?想要打造完美又持久的妝容,那絕對不能少了最後的「定妝」!



特別是現在進入香港春夏季,悶熱潮濕的環境,很容易會讓底妝變土石流,想要避免慘案發生,趕快收編厲害的定妝神隊友,這次特別整理2024最新的專櫃蜜粉、蜜粉餅,想要柔焦粗毛孔、消滅油光,都能輕鬆搞定!

7款蜜粉、蜜粉餅新品推薦,不怕底妝變土石流了!

1. YSL恆久完美持久柔霧蜜粉餅

最時髦的蜜粉餅!YSL全新推出「恆久完美持久柔霧蜜粉餅」,結合「超微晶柔焦絲絨粉末」與「24H超時柔霧控油科技」,輕刷在肌膚完美柔焦毛孔紋理,讓肌膚呈現原生美肌的絕美柔霧光感,共有4色選。包裝特別換上源自高訂經典設計的馬特拉斯V型凸紋皮革,並鑲嵌上經典YSL CASSANDRE LOGO,拿出來補妝或照鏡子,也是備受注目的時尚精品配件。

2. MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕柔霧輕感修片蜜粉

讓專業彩妝師們狂推的MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕家族,今年再推厲害新成員「粉無痕柔霧輕感修片蜜粉」,讓上妝宛如自帶修片濾鏡!微米級零粉感的極細致粉體,上妝無重力零粉感,卻依然能達到超長效的控油柔焦效果,更特別調配9種蜜粉色號,除了能是配各種膚色的5款裸膚色調外,還針對常見肌膚問題,包含氣色不佳、蠟黃、泛紅、臉部暗沉問題分別研發#0.1戀愛粉、#0.2氧氣紫、#0.3精靈綠及#0.4燕麥膚。搭配專業尖角型粉撲能輕易精準定妝不卡粉,粉盒內裡使用旋轉防護蓋防止到處飛粉,也更方便攜帶。

3. Guerlain幻彩流星彩妝粉盒

Guerlain 嬌蘭最經典的彩妝品項幻彩流星蜜粉球,今年全新改版,從配方到包裝都換然一新!特別採用了兩種功效互補的珍珠母貝,能夠賦予完美奢華的透亮光澤,可定妝、可校正膚色、可柔焦毛孔,更可打光提亮。一共有4款色選,包含冷色調、暖色調、琥珀調肌膚的3種色號,以及第4種色號01 珍珠白,是專為白皙膚色所創的純粹耀光色號,香氣上除了保留經典花香調,再調進檀香、麝香、香草氣味,增加木質調性。全新外盒的靈感來源則為初代幻彩流星蜜粉盒,向瑪麗安東尼皇后的瑪瑙粉盒致敬之作,內附全新設計粉撲,裝飾著印有嬌蘭標誌的粉色蝴蝶結,非常的夢幻。

4. Kanebo 米蘭絕色蜜粉餅-恆美女神

每年只要一開賣就秒殺的米蘭蜜粉餅,是資深美妝控們必收藏的夢幻逸品,今年驚喜推出「頂配版」,變身更華麗。由玻璃藝術家Andy Paiko設計打造,奢華的嫣紅珠寶盒,打開來盒蓋的內側及蜜粉餅上刻有優雅的恆美女神,粉體裡選用了「亮妍粉透薄膜」處方,能創造肌膚粉紅色調明亮與遮瑕力,香氣除了過往米蘭蜜粉常有的白薔薇、大馬士革玫瑰外,今年更首次加入蘭花嘉德麗雅蘭,搭配的蜜粉撲也走華麗路線,上面繫有金色立體緞帶及蕾絲,實品根本美到捨不得用。

5. PAUL & JOE 糖瓷超抗陽蜜粉餅

PAUL & JOE 糖瓷底妝家族有新成員啦!全新推出的「糖瓷超抗陽蜜粉餅」,選用了清新晴空藍配色,搭配品牌經典的西洋菊圖騰LOGO,走一種法式浪漫氛圍。輕盈的粉體滑順服貼,上臉後會有柔焦效果,可以修飾毛孔、減少泛油光,還有SPF50+ PA++++高防曬係數,外出補妝還能順便補防曬,小圓餅的造型也方便隨身攜帶。有01 明亮米色、02 自然膚色兩色選。

6. Clé de Peau 光采蜜粉餅

Clé de Peau 肌膚之鑰隱藏熱賣好物#告白蜜粉「光采蜜粉」,今年推出外型更輕巧且方便隨身攜帶的蜜粉餅版,也是韓星申敏兒的最愛!添加「瞬效完妝配方」,使肌膚輕盈透亮,還有肌膚之鑰獨家「光感賦活強化物」,能夠增添肌膚的光感,讓妝感維持保鮮,不管是要在上妝的最後步驟定妝,還是當作外出的補妝都適用。

7. Domohorn Wrinkle 清透亮顏美肌蜜粉

橫掃台日各大美容大賞,以膠原蛋白保養聞名的 Domohorn Wrinkle 朵茉麗蔻竟然推出彩妝了!品牌第一款彩妝品「清透亮顏美肌蜜粉」,仍以保養為出發點,奢華的添加高純度「海鰻膠原蛋白」,還有「青桃果實精華」、「向日葵新芽精華」等天然萃取精華,讓蜜粉猶如粉狀精華液,上妝的同時能保濕。搭配的粉撲堅持不使用針、純手工以日本福井縣傳統「羽二重織法」製作,可以加強蜜粉的吸附力,幫助均勻上粉,柔軟的觸感在接觸肌膚時感受舒適。

