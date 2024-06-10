專櫃底妝11款推介：MAC被譽為「詐騙粉底」　YSL氣墊打造透亮美肌

想找粉底、氣墊通通有！別再灰頭土臉了，想要修飾膚質、提亮膚色，趕快尋覓一瓶厲害的底妝神隊友，幫美肌開光、招好運！



2024年的底妝趨勢，追求的是宛如母胎般自然的光澤，注入滿滿的保養成分，上妝更好延展且均勻，輕鬆打造出高質感的白開水妝。

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1. Lancôme持妝輕透粉底液

美妝版被推爆、專業彩妝師也大讚好用的Lancôme持妝輕透粉底液，今年竟然升級了！打破持久型粉底液易乾、厚重的印象，從上市以來就頂著「最水潤的持久粉底」美譽，這次升級保濕力直接霸氣注入高達81%的養膚精華，遮瑕力也更升級，主打「靠光遮瑕」，到了下午也不怕變暗沉，加上獨家科技首創「氣凝持妝鎖水網」及升級後的「超微粒柔霧粉體」，上肌膚後可以快速成膜，打造柔焦貼膚隱形妝感，連防曬係數也提升到SPF48。多達14色選，不管是白皙肌、亞洲黃皮還是健康膚色，都能挑到適合的色選。

Lancôme持妝輕透粉底液，$455



2. M·A·C專業無瑕霧鏡粉底

上妝就像自帶磨皮濾鏡！韓妞瘋搶、小紅書討論度超爆高的#詐騙粉底，現在香港也能入手了！採用全新專利液化科技、蘊含78%保養成分，升級版質地更輕盈、更好推，快速打造柔霧妝效，遮瑕力變強，卻不會有假面感。新版採用旋轉按壓頭設計，外出攜帶使用更方便，專為亞洲肌膚所設計的16款特調色選，選色更精準不踩雷。

M·A·C專業無瑕霧鏡粉底，$365



3. MAKE UP FOR EVER高清光感柔焦粉底

想要迎來好運，肌膚光澤感是關鍵！讓台灣彩妝大王盈喬老師大讚的！高清光感柔焦粉底，是原本就廣受好評的REBOOT粉底液升級改良版，內含高達86%強效活潤精華配方，上妝就像塗上一層保濕面膜，且依然保有良好的遮瑕力，讓肌膚呈現飽滿且水潤的光澤。精選16款色號，全色系涵蓋中性色調、暖色調及冷色調。

大推搭配光感柔焦粉底掃#118，水滴型的特殊刷頭設計，尖端能對焦眼角處精準上妝，圓弧曲線設計則能將粉底液完美融合肌膚。

MAKE UP FOR EVER高清光感柔焦粉底，$440

MAKE UP FOR EVER光感柔焦粉底掃 #118，$410



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4. Dior恆久貼肌調色氣墊粉底

BLACKPINK門面擔當Jisoo愛用同款，也是迪奧首次推出的妝前氣墊！運用「色彩互補」原理，專為亞洲肌膚設計兩款色選，「杏色 」款有助改善灰色暗沉和膚色不均，「粉色」款則能有效改善蠟黃與暗沉肌膚，可單獨使用或為後續底妝打底，還有SPF45 PA++防曬係數。

還特別推出兩款限量氣墊外殼－杏色藤格紋及粉色藤格紋，實品真的美到不行，趕快入手！

Dior恆久貼肌調色氣墊粉底，$420

Dior恆久貼肌調色氣墊粉盒，$275



5. YSL昇級版輕透無重羽毛氣墊粉底

BLACKPINK Rosé、安祖蓮娜祖莉等名人搶揹的「ICARE」購物包款，掀起大尺寸包風潮，絎縫皮革與巨型LOGO走在路上超吸睛！今年品牌最熱賣的昇級版輕透無重羽毛氣墊粉底，驚喜穿上柔軟菱格訂製外衣，連LOGO也變大，融合金色LOGO與柔軟奢華的精品皮革，一拿出來展現大膽奢華。獨家「水霧光遮瑕分子」和添加高達94%保養精華，打造零死角的柔霧透亮美肌，色號包含B10、B20。

YSL昇級版輕透無重羽毛氣墊粉底 高訂菱格版，$670



6. Sulwhasoo緻美親膚精華氣墊

BLACKPINK Rosé、亞洲男神許光漢都愛用的雪花秀緻美親膚精華氣墊，今年全新升級啦！首度推出柔霧版及水光版2款妝效，柔霧版提供更好的遮瑕效果與霧面妝感，水光版則更能增添珍珠光澤妝效，兩版皆注入86.2%保養成分，當中蘊含獨家「滋盈肌活因子」，幫助上妝同時注入養膚精華於肌底，在美國一開賣不到10分鐘就完售。

Sulwhasoo緻美親膚精華氣墊，$580



7. Giorgio Armani設計師光感修護粉底液

Armani Beauty再推新底妝！國際彩妝創意總監Linda Cantello，大膽的將普魯士藍色料混合粉底，這種色調不僅可以校正膚色，還能讓肌膚煥發透亮裸妝感，更以輕盈服貼的美容油使粉體的質地更好延展、推勻，上妝後無粉痕，自然的水光感也不擔心會像泛油光，美得不費力又高級！

品牌的台灣底妝摯友林柏宏，也分享因工作都要長時間帶妝，好在有高訂藍瓶讓他在鏡頭前後的肌膚都能自然不暗沉，是一款男生也會愛的自然妝感！

Giorgio Armani設計師光感修護粉底液，$655



8. ALBION雅思臻顏極緻修護粉底液

ALBION全新推出的極緻修護粉底液，採用的最高規格保養成分，包含大馬士革玫瑰水、石榴果精萃、白松露精萃、蜂王乳精萃、香草精萃、辣木籽油、摩洛哥堅果油，如精華液般的質地，好延展且可以完美服貼於肌膚上，在遮瑕力上也很優秀，上妝後能使肌膚的紋理光滑細膩。

9. Estée Lauder極緻鑽亮修護粉底霜

貴婦級奢華底妝再+1！雅詩蘭黛全新推出的「極緻鑽亮修護粉底霜」，運用全球29項專利「SIRTIVITY-LP™ SIRT逆齡科技」，還傾注白金級乳霜的奢華保養成分與珍選寶石萃取複合物，體驗極致奢寵滋養的上妝享受！

粉霜更附贈專屬訂製「拋光拉提刷」，上妝時搭配40度斜角設計的扇形刷頭，可以將絲綢般細膩滑順的精萃粉霜，輕柔融膚無瑕不留痕，打造高級感光澤。

Estée Lauder極緻鑽亮修護粉底霜，$1,030



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10. VALENTINO BEAUTY高光輕透氣墊粉底

VALENTINO BEAUTY繼「PINK PP」後，2024年將帶起全新高訂流量色選密碼「CORAL珊瑚橘」！帶點暖色的柔橙色光芒，剛好也呼應了2024的PANTONE代表色「柔和蜜桃」，高光輕透氣墊粉底推出珊瑚橘色限量版，將經典高訂白皮革改換上珊瑚橘色澤，搭配鉚釘V LOGO與奢華金耀細節，拿出來補妝自帶溫柔濾鏡，仙女小姊姊御用必收款！

VALENTINO BEAUTY高光輕透氣墊粉底 珊瑚橘色限量版，$680



11. Sisley淨白亮肌抗污染氣墊粉底

新的一年就要招來好運！Sisley以牡丹作為發想，攜手波蘭藝術家Elzbieta Radziwill合作，推出限量的絕色牡丹系列，「淨白亮肌抗污染氣墊粉底」特別穿上新衣，外殼上彩繪蝴蝶、鳥類和圍繞於美麗而充滿神秘感的牡丹，拍在肌膚上妝的同時，能達到保濕、透亮、勻色的效果，還提供最極致的UVA、UVB防護。

Sisley淨白亮肌抗污染氣墊粉底，$900



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