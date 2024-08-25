6款精選保濕、定妝噴霧　shu uemura新香味必買　妝容持久一整天

香港的夏天太需要保濕噴霧和定妝噴霧了！又悶又熱的天氣，不管是躲在冷氣房，還是得要在外行動，冷氣、日曬都容易帶走肌膚的水分，臉上的妝也難長時間牢牢扒在臉上，只是走到地鐵站，就開始土石流般崩壞，真的太煩了！



想要快速幫肌膚補水降溫、讓臉上的妝更服貼持久，小編貼心奉上夏天超給力的保濕、定妝神隊友，趕快收下！

6款定妝噴霧推薦令你的妝容持久不黏膩，不再怕浮粉溶妝！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

嚴選6款保濕、定妝噴霧（ORBIS官網；01製圖）

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1. La Prairie魚子美顏噴霧

La Prairie魚子精華噴霧 50ml，$1,490



今年夏天，補水也能時尚又奢華！La Prairie特別針對夏天推出的「魚子美顏噴霧」，運用納米乳化技術，將魚子水精露與魚子微米精萃融合為高滲透水霧滋養，按壓輕噴，補水保濕，可以在化妝水後、精華液前加強保養。

上妝後也可以噴，讓肌膚升級亮澤水光肌，還可以冰鎮後，在曬後使用，噴完超涼超舒服。鈷藍色輕量玻璃包裝，50ml的容量方便隨身攜帶，就連一起登機也沒問題，在飛機上也能隨時補水，用最美的狀態下機展開旅程。

2. RMK清涼保濕定妝噴霧

RMK清涼保濕定妝噴霧 50ml，$240



夏天化妝最怕的就是卡粉、大脫妝，RMK夏日限定發售的「清涼保濕定妝噴霧」，定妝成分能滲入粉底和頰彩等等粉體間的縫隙，使妝容能緊密服貼肌膚，還採用「長效保濕處方」能徹底的補給水分給予保濕，噴在肌膚上還帶有清涼感的舒適膚觸，一瓶多用，可以當定妝噴霧，也能當日常的保濕噴霧用。

3. shu uemura unlimited持妝定妝噴霧

shu uemura unlimited持妝定妝噴霧 柚子/櫻花，$285



迎戰香港爆熱又潮濕的夏天，上完妝如果沒好好定妝真的很容易發生悲劇！shu uemura網路口碑好評的「無極限底妝系列」，其中的「unlimited持妝定妝噴霧」今年再推限量新香味，注入頂級日式植萃，以獨特「極細微米噴頭」搭配上「明星成膜科技」，超細緻微米水霧和無敵吸油粉末能幫助肌膚保濕同時去油。

上妝前輕輕一噴，水霧便能均勻分布在妝容上，最後再使用它來進行定妝，立刻形成零死角的超薄防護膜。除了花果香調外，今年還加入了「優雅櫻花香」 及 清甜活力感的「鮮嫩果柚香」，限量發售，要收要快！

4. shu uemura unlimited持妝啞光定妝噴霧

shu uemura unlimited持妝啞光定妝噴霧 艾草，$285



油肌、混合肌夏日蜜糖！「unlimited持妝啞光定妝噴霧」今年也推出限量新香味「艾草」，嚴選的頂級日本植萃，讓定妝這件事也能奢華高貴，細緻的噴霧上臉後，可以讓妝感維持柔霧感，避免油光滿面的情形。

同場加映：專櫃底妝11款推介：MAC被譽為「詐騙粉底」 YSL氣墊打造透亮美肌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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5. ORBIS透妍定妝噴霧

ORBIS透妍定妝噴霧 50ml



日系保養品牌ORBIS，今年夏天也特別推出限定的定妝噴霧，噴上臉成膜後能提升妝容服貼度與肌膚保濕感，更重要的是能讓妝容不易土石流。只要完妝後輕輕噴幾下，還能為全臉賦予光澤感，讓底妝、眼妝、修容打亮等都維持剛上妝後的狀態。輕巧容量的包裝，不管是旅行、出差都能帶著走，去哪都能亮麗持妝。

6. IPSA美膚膜力保濕露

IPSA美膚膜力保濕露 50ml



流金水愛用者這瓶要收！IPSA推出夏日保濕神器流金噴霧，全新成分升級，蘊含三大舒緩抗氧植萃:「洋甘菊精萃」、「綠茶萃取」、「薰衣草精油」有效緩解肌膚乾燥泛紅、維持膚況穩定、調理肌膚油水。「超細微霧分子」的噴霧能夠迅速被肌膚吸收，不僅能在妝前為肌膚補充水分，使底妝更持久貼膚，完妝後使用也不擔心浮粉妝花。

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