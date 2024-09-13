台灣屈臣氏上半年TOP5暢銷化妝水　頭兩名香港有售　溫和保濕必備

從保養、彩妝、生活用品都可以一站買齊的屈臣氏，是很多小資女孩最愛補貨挖寶的好去處。好奇別人去逛店到底都鎖定哪些好貨？



台灣屈臣氏最近就特別公布了2024上半年「醫美保養熱銷排行榜」，本篇特別整理「化妝水」類熱銷的TOP5名單，來看看哪些品牌最受點台率最高！

台灣屈臣氏5大最熱賣化妝水，敏感肌也可以用，榜首超多用途，助你打造水潤肌膚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

台灣屈臣氏上半年最暢銷化妝水TOP 5（Neogence官網；01製圖）

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TOP 5. Neogence玻尿酸舒活噴霧水

Neogence玻尿酸舒活噴霧水 300ml



長時間待在空調房、曬後需要急救補水，或是妝前要保濕，保濕噴霧就是最好的神隊友。榮登上半年化妝水第五名的Neogence玻尿酸舒活噴霧水，選用天然阿爾卑斯山冰河雪水，添加玻尿酸幫助長時間留住肌膚水分、咖啡因醒膚，噴出來是超細緻的噴霧，上妝後噴也OK！

TOP 4. AHC瞬效保濕B5微導化妝水

AHC瞬效保濕B5微導化妝水 140ml，$169



Krystal鄭秀晶、《絕世網紅》朴圭瑛都愛用的AHC，這次上榜的是「瞬效保濕B5微導化妝水」，被粉絲盛讚「行走的水庫」，添加98%高純度維他命原B5、95%高純度玻尿酸，還嚴選7種親膚植物萃取如野馬鬱蘭、馬齒莧萃取，溫和安撫肌膚不適，每到夏天很多人都是好幾瓶在囤，妝前濕敷超好用。

TOP 3. Dr.Satin大馬士革玫瑰保濕噴霧

Dr.Satin大馬士革玫瑰保濕噴霧 110ml



去年拿下台灣屈臣氏健康美麗大賞「最佳銷售」獎，細緻的保濕噴霧化妝水，添加玫瑰精油及純露、玻尿酸、異構寡糖鎖水磁石，幫助保濕鎖水、潤澤肌膚。補水的同時，還能聞到淡淡的玫瑰香氣。

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TOP 2. DR.WU玻尿酸保濕精華化妝水

DR.WU玻尿酸保濕精華化妝水 150ml，$248



旅行去台灣指名掃貨的DR.WU，品牌最具人氣的就是玻尿酸保濕系列，上市至今已熱銷長達20年！去年推出升級版，新添加五重神經醯胺、高濃度B3、B5，深藍色包裝的經典型類似精華的拉絲質地，在肌膚上抹開可以感受到滿滿的潤澤，是乾繃脫屑肌的蜜糖，無酒精、香精、色料、Parabens防腐劑等，可以天天安心補水。

TOP 1. Avène抗敏活泉水

Avène抗敏活泉水 300ml，$165



拿下台灣屈臣氏上半年熱銷化妝水第一名的Avène抗敏活泉水，可以說是「法國國民噴霧水」，也受到許多皮膚科醫師推薦。添加活泉舒緩因子、豐富微量元素，為缺水的肌膚隨時補充水分，一瓶超多用途，像是曬後、運動後、除毛後都能噴，也可以拿來濕敷、定妝。

上榜的5款化妝水大家都有用過嗎？如果近期正在物色好用化妝水的話，這份清單不妨可以參考看看！

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