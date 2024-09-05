韓國女團愛用11款氣墊粉底　BLACKPINK朴彩英、IVE張員瑛秘密武器

韓國女團魅力席捲全球，不僅唱跳實力派，臉上畫的、身上穿的也都成為粉絲們關注的焦點，帶貨力絕不容小覷！



好奇偶像們都用什麼上妝，皮膚看起來總是那麼平整透亮？小編幫大家整理幾位高人氣女團成員愛用的氣墊粉餅，趕快跟著+1打造猶如自套濾鏡的神仙美顏！

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韓國女團愛用11款氣墊推薦（Instagram@milktouch_official；01製圖）

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1. IVE 安宥真

南韓四代女團IVE的隊長安狗狗，年僅20歲，卻已出道5年，唱跳俱佳的她，上綜藝秒變女瘋子，反轉的魅力讓她圈粉無數。在台上勁歌熱舞依舊維持無瑕肌，秘密武器就是這款被譽為「夏日底妝救星」的#小黑盒，高度細緻遮瑕粉末，可以快速修飾瑕疵，還添加親膚玻尿酸，上臉後輕盈貼膚，柔霧感妝效特別適合油性肌們，可以維持細緻妝容，遠離斑駁、脫妝。

2. (G)I-DLE Minnie

在(G)I-DLE擔任主唱的泰籍成員Minnie，獨具個人特色的單眼皮，走美式甜酷風格的她，今年接下韓國彩妝品牌3CE亞洲區品牌大使，Minnie同款讓粉絲爭搶收！之前在拍攝影片時，她就分享了自己很喜歡3CE的水霧粉氣墊，主打的就是粉質細緻，搭配專研的粉調，能夠自然地提亮氣色，多次疊加也沒有厚重粉感。

3. LE SSERAFIM 宮脇咲良

以HKT48 Team KIV出道踏上偶像之路，現為韓國四代女團LE SSERAFIM的日籍成員宮脇咲良（小櫻花），有著天使仙氣臉孔，以及超反差冰塊腹肌+二頭肌，本身也是Youtuber的她，之前也常會拍攝影片和粉絲分享愛用品。今年2月成為彩妝品牌LUNA的代言人，近期最新釋出的廣告畫報，也曝光了愛用的氣墊，微米級的網紗設計，可以精準沾取用量，上臉絲滑又貼膚，可以創造出媽生柔光好皮，不愧是以遮瑕聞名的LUNA，氣墊的遮瑕力也非常優秀，還被網友盛讚「韓系底妝天花板」。

4. TWICE 多賢

有著甜美笑容，像鄰居女孩般親和，在TWICE擔任領饒舌及副唱的成員多賢，即將出演韓版《那些年，我們一起追的女孩》「沈佳宜」一角備受關注。皮膚超白皙自帶光澤的她，已經是彩妝Apieu連續四年的代言人，最愛的就是這顆超水感氣墊，蘊含60%保濕精華，可以讓肌膚保持水潤感，一整天下來不會感到乾燥，推薦給乾肌們。

5. LE SSERAFIM 金采源

2000年出生，LE SSERAFIM隊長金采源，曾經也是女團IZ*ONE成員之一，在網路還有「醃蘿蔔片妖精」的稱號。之前受訪時就透露，自己不管去哪一定會隨身帶氣墊粉餅，維持最完美的肌膚狀態，也曾在IG上曬過自己的愛用品，正是MAKE UP FOR EVER的高清持妝氣墊粉底，被點評為「瑕疵皮天菜」，可以修飾泛紅痘痘、毛孔、出油脫妝，台灣彩妝大王盈喬老師也大讚：「買它就像買了修圖軟體」。

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6. BLACKPINK Rosé（朴彩英）

2024年正式宣佈單飛不解散的BLACKPINK，其中擁有韓國及紐西蘭雙國籍的團員Rosé朴彩英，招牌的金髮色、逆天大長腿，獨特的蜜嗓連聽過現場的粉絲都認證「根本吞CD實力」。IG有高達7909萬粉絲追蹤，含金量超高的她不僅是Tiffany&Co.的全球品牌大使，也接棒宋慧喬擔任雪花秀代言，私下愛用的雪花秀完美珍珠光精華氣墊今年全新升級，有柔焦版及水亮版兩款，皆注入86.2%保養成分，當中蘊含獨家「滋陰養膚極萃」，幫助上妝同時注入養膚精華於肌底，在美國一開賣不到10分鐘就完售，女神帶貨力真的太狂啦！

7. TWICE 志效

隸屬JYP娛樂下的大勢女團TWICE，除了有台灣之光代表的「全球最美臉孔」周子瑜外，身為隊長及主唱的志效人氣也很高，擺脫過往肉肉的身材，越來越有女人味的她，現在也成為美妝品牌的寵兒，第一個接下來的美妝代言就是MILK TOUCH。愛用的這款超持妝牛奶光氣墊，櫻花粉蛋型的外型超可愛，質地延展性極佳，網狀篩網材質，可以很輕薄均勻的沾取粉體，即使重複堆疊也不會顯厚重、卡粉，妝感是微微的牛奶光澤，拿出來補妝都自帶粉嫩濾鏡。

8. Red Velvet IRENE

SM娛樂下的女團Red Velvet，身為隊長也是門面擔當的IRENE，擁有精緻臉蛋加上白皙牛奶皮膚，被封為「四代最強神顏」，還曾拿下韓國最想整型範本票選。愛用的氣墊是韓國小眾品牌2aN的水光陶瓷肌氣墊霜，親民的價格深得許多學生族群喜愛，質感鑽面的包裝自帶華麗氣場，輕輕一拍光感上臉，搭配內附的水滴造型粉撲，可以更零死角的完妝，像是眼角、鼻翼兩側都可以搞定。

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9. IVE 張員瑛（張元英）

擁有不科學107公分腿長的張員瑛，是當紅女團IVE的成員之一，也是五代女團的神顏代表，年僅19歲有著夢幻的巴掌臉、精緻五官，被網友讚為根本人間洋娃娃。愛用氣墊當然是自己所代言的AMUSE，這款比較特別的是主打純素，猶如果凍般的質地，水潤的光澤感上臉自然漂亮，但遮瑕力就沒那麼強大，適合本身肌膚狀況就不錯的大家入手，之前還曾推出限量雛菊花樣限定版本，也造成一波瘋搶！

10. NewJeans HANNI

一出道就以精湛舞技及清新歌聲橫掃音源榜的南韓怪物級新女團NewJeans，團員之一有著稚嫩臉頰肉、獨特貓系外貌，年僅19歲的HANNI，不僅深得精品品牌寵愛，去年更擔任ARMANI BEAUTY首位K-POP全球彩妝大使！她分享自己最愛的是高訂斜紋紅氣墊，很喜歡拍在肌膚上的滋潤舒適感，重點是能夠持久遮瑕，還很輕盈透亮。

11. 少女時代 允兒

提到韓國的女團代表，怎能少了最經典的少女時代！身為門面擔當的允兒，擁有中文10級水平，會唱、會跳也很會演，皮膚超好的她今年33歲還是滿滿的少女感，最愛的氣墊是雅詩蘭黛的白金級鑽光精華氣墊粉餅，注入頂級抗老精華完美封存，上妝後自然清透，肌膚質感大升級，在拍攝《歡迎來到王之國》時，也因在劇中使用這款氣墊補妝，又帶起一波搶購熱潮。

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