盤點10款熱門毛孔清潔泥膜　高效吸附黑頭油脂　令你告別粉刺痘痘

今年夏天真的熱到要燒起來！中午只是出門買個午餐，臉就狂出油、大爆汗，粉刺痘痘還要來參一腳使人出洋相，實在是有夠崩潰！



想要去除油光、擺脫毛孔粗大、粉刺痘痘所苦，還是得從最根本的清潔做起，除了每天好好洗臉卸妝外，皮脂分泌旺盛的大家，還可以定期來個毛孔大掃除，為大家推薦可以無痛清粉刺、吸附油脂髒污的「毛孔吸塵器」，只要敷個5～10分鐘就能快速暢通毛孔，還能讓皮膚跟著亮起來！

10大熱門淨膚泥膜，油痘肌救星，無痛同黑頭粉刺講拜拜！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

10款人氣面部清潔泥膜（Wildsmith官網；01製圖）

+ 10

1. IPSA水亮淨肌海泥磨砂面膜

IPSA水亮淨肌海泥磨砂面膜，$360



不用打廣告，鐵粉就會一直死心塌地回購的「水亮淨肌海泥磨砂面膜」，今年全新升級變更強大，也更環保友善地球了！選用了100%海洋可分解微粒，包裝則是以可回收材料製成，蘊含豐富日本深海微米級礦物海泥，還有以稀有礦物質氨基酸等微量元素深入肌底毛孔，吸附皮脂髒污。

除了有優秀的清潔力外，保濕也升級，添加流金水同款玻尿酸成分，先補水再鎖水，還加上天然植物舒緩精華，薰衣草和洋甘菊精萃，讓肌膚油水更平衡。獨特如奶霜般細緻質地，柔滑易推勻，每次只要敷個5分鐘，很好沖洗，臉部乾濕兩用都OK，奢侈一點還能拿來當身體去角質。

2. ORIGINS活性炭深層清潔面膜

ORIGINS活性炭深層清潔面膜，$220



只要提到清潔泥膜，怎能少了品木宣言的深層清潔面膜！除了原本就超熱賣的深層清潔面膜外，今年還特別針對頑固的黑頭和去角質問題，推出全新#0黑粉面膜，添加「黑鑽活性碳」加上「1%水楊酸」有效代謝老廢角質，精準吸附污垢與油脂。輕綿泥膜質地，搭配3重植萃磨砂顆粒，在敷臉的同時還能感受清新沁涼香氛。

3. LA MER極緻深層煥膚面膜

LA MER極緻深層煥膚面膜，$1,550



想抗老，得從肌底深層清潔做起！受到貴婦名媛喜愛，「韓流女王」全智賢的愛牌LA MER，特別推出「極緻深層煥膚面膜」，蘊含由活性碳、海鹽及抗氧化成分所組成的「深層淨膚發酵精華」，能深層淨化並平衡肌膚，加速老廢角質代謝，還有「奇蹟活凝金萃™」同時為肌膚賦活充電。特別附了刷具和海綿，可以用刷具幫助均勻塗抹上臉，停留約10分鐘等質地出現轉化後，再用浸濕的海綿把臉清洗乾淨，用完後皮膚超滑嫩，會忍不住一直想摸！

4. Benefit深層淨化毛孔泥膜

Benefit深層淨化毛孔泥膜



毛孔人、大油肌會愛死它！被粉絲們暱稱#小紫怪的「深層淨化毛孔泥膜」，添加紅沒藥醇成份、含豐富礦物質的高嶺土幫助深層清潔毛孔，還有海茴香萃取成份抑制油脂分泌，綿密柔滑的紫色質地，敷在臉上停留一段時間後，可以看到高嶺土強力的吸附效果將吸出臉上油污形成一顆顆小圓點，沖洗後整個臉變超亮、超乾淨，難怪用過都會+1再回購。除了75ml包裝外，還特別推出30ml精巧版，出差、旅行都能帶著走。

5. AHC綠泥清潔面膜泥膜

AHC綠泥清潔面膜泥膜



在韓國被封為醫美級毛孔吸塵器，以濟州島火山泥及法國高嶺土為主成分，搭配內含乳香膠及茶樹的AHC深層潔淨配方，含玻尿酸、胺基酸及溫和植萃等高水潤成分，讓泥膜的質地如奶油般滋潤柔滑且具高延展性，一抹滑順好推勻，敷臉時也不會覺得緊繃乾裂，一瓶超大罐，CP值很高！

+ 10

6. Kiehl's亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜

Kiehl's亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜，$340



每到夏天，毛孔內的粉刺就開始蠢蠢欲動？長踞專櫃第一名、超多KOL都在推的「亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜」，添加了亞瑪遜白泥有助於淨化肌膚並吸收多餘油脂，還有極佳的保濕成分蘆薈，具鎮靜功效，每次只要敷個8分鐘，就能幫肌膚來個大掃除，擺脫滿臉油光，清爽度過夏日。

7. Neogence杏仁酸毛孔深層清潔泥膜

Neogence杏仁酸毛孔深層清潔泥膜，$238



台灣創作才子韋禮安愛用同款！Neogence熱賣的杏仁酸煥膚無瑕系列，今年加入新成員「杏仁酸毛孔深層清潔泥膜」，添加天然植萃三重酸，以杏仁酸清除老廢角質，淨化毛孔油脂，並透過水楊酸暢通阻塞毛孔，以溫和的方式調理粉刺，同時還使用了100%純天然地中海火山泥，超微顆粒可深入毛孔吸附髒污。絲滑的質地延展性極佳，可以快速塗抹在全臉，無添加酒精、香精、MI/MCI防腐劑，精簡配方更安心。

同場加映：暗瘡｜台大醫生親授夏日抗痘4要點 精簡保養才能拯救毛孔粉刺（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

8. REN控油平衡螺旋藻面膜

REN控油平衡螺旋藻面膜，$430



敏感肌也可以敷泥膜！特別針對敏弱油痘肌推出「控油平衡系列」，其中的「控油平衡螺旋藻面膜」，螺旋藻萃取物內含必需脂肪酸、礦物質和維生素，高嶺土吸收多餘油脂、淨化毛孔。使用後保濕不乾燥，敏感肌們可以視自己的膚況，定期替全臉進行大掃除，但後續還是記得要好好保濕喔！

9. Wildsmith熱能再生煥膚泥膜

Wildsmith熱能再生煥膚泥膜



來自英國的植礦超導科技護膚品牌Wildsmith，針對毛孔清潔特別推出「熱能再生煥膚泥膜」，亮點在添加辣椒萃取，使用時自產溫和熱感，還有成分中的膨潤土，富含礦物質鎂、鐵、鈣及二氧化矽，協助調理毛孔內髒污，敷臉時還能聞到一股淡淡的香氣，就像享受一種療癒home spa！

10. ALBION雅思臻鉑熔岩礦物瑩亮面膜

ALBION雅思臻鉑熔岩礦物瑩亮面膜



敷泥膜最怕就是敷到一半變很乾、敷完後很難洗乾淨！ALBION「鉑熔岩礦物瑩亮面膜」特別選用了蜜狀凝膠質地，添加柔滑保濕油能滋潤肌膚並軟化角質，停留於臉上也不乾燥緊繃，還有從火山熔岩中萃取多種礦物質，包含由膨潤土、皂石、硫磺所組成的潔淨礦物質配方，推薦大家可以「先敷再按摩」，吸附油脂髒污的同時還能幫肌膚拋光。

同場加映：去角質｜精選10款身體磨砂膏 Dior香味持久溫和 告別暗沉粗糙（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

延伸閱讀：

2024最新專櫃洗卸推薦！柑橘花香卸妝膏、會拉絲的洗面乳，全智賢愛用款泡沫超綿密

2023最新6款保濕型「開架洗卸」！小紅水推眼唇卸妝液、篠原涼子愛用款泡沫超彈

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】