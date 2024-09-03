全新7款美白祛斑化妝水推薦　從肌研到Olay　擊退色斑重拾亮白

紫外線增強，女孩們的美白功夫更得加把勁！不只預防膚色曬黑、曬老，更要趁早提防臉上的斑點、黑疤越曬越深！



夏天想要滿足美白期待，同時又期望程序簡單清爽，「化妝水」便是妳的養顏好選擇！到底今年上半年開架市場有哪些厲害單品值得買單？小編整理以下最新平價「美白化妝水」清單請筆記！

美白不用花大錢，7款開架平價美白化妝水推薦，讓你的肌膚重拾透亮無瑕！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

嚴選7款全新美白化妝水（AHC官網；01製圖）

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1. Hada-Labo肌研

Hada-Labo肌研 白潤浸透美白化妝水 170ml，$135



總是有著高CP值國民化妝水美譽的肌研，今年夏天更為白潤系列增添新成員！嚴選日本厚生省核准有效美白成分「傳明酸」作為成分核心，搭載尿囊素、重薏仁精華以及玻尿酸等亮白保濕因子，能有效改善暗沉、痘疤色素沉澱問題之外，也可適度調理角質，解決青春痘煩惱！

2. Melano CC

Melano CC藥用美白化粧水，$79



榮登日本最搶手，且常常賣到缺貨的美白教主的Melano CC妳怎麼能不認識？旗下這款高純度維他命C美白化粧水，不光擁有品牌招牌的清新柑橘香氣，成分中更蘊含滿滿高滲透性維生素C衍生物，質地潤而不黏膩，能有效預防黑色素生成，改善痘疤與雀斑。

3. Curel

Curel透亮輕柔化妝水（I 輕柔），$200



敏感肌膚最依賴的Curel，旗下的亮白系列也以溫和、有效而出名。這款透亮輕柔化妝水，結合美白成分「維生素C醣苷」以及多重保濕因子，能高效穩定肌膚水分平衡，同時解決因乾燥、曬後引起的黑色素沉澱、暗沉問題。

4. SwissVita薇佳

SwissVita薇佳 微晶3D全能化妝水



誕生於台灣，以醫美級養膚呵護為主打的SwissVita薇佳，不光痘痘系列深受台灣消費者喜愛，這款微晶3D全能化妝水也是許多保養控私房愛用款！擁有熊果素、加拿大柳草萃取、海藻玻尿酸三重養膚成分，一次滿足肌膚美白、舒緩、保濕三大期待，讓使用後肌膚不僅透亮更飽滿有年輕感。

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5. Cetaphil舒特膚

Cetaphil舒特膚 透亮抗敏爽膚水，$215



同樣以溫和成分為主要原則的Cetaphil舒特膚，旗下這款透亮抗敏爽膚水也是敏弱肌膚的好選擇。採用海百合萃取、菸鹼醯胺作為核心，並依循不含酒精、香精、paraben類防腐劑的無添加守則，有效提供肌膚舒適、清爽、光澤滿滿的養膚體驗。

6. Olay

Olay水感透白光曜精華水 150ml，$239



再來看到的這款，可說是媲美專櫃級的平價美白聖品！Olay水感透白光曜精華水特別採用革糖素作為亮白核心，同時搭配高純度煙醯胺B3的淨化、保濕效能，能精準淡化黑斑、痘疤，並勻亮膚色、校正暗沉，給予肌膚水潤且亮白的美肌感受。

7. AHC

AHC淨光無瑕肌亮水



韓國女生最自豪的美白秘密武器妳怎麼能錯過？來自AHC的這款淨光無瑕肌亮水，強調以高純度99%菸鹼醯胺，搭載多項亮白煥膚成分，輕質觸感、舒爽養膚體驗，有效為肌膚創造明亮、柔嫩、細緻無顆粒感般的水煮蛋肌膚況。

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