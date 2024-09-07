5款網評美白祛斑、改善暗沉精華液推薦　OLAY抗氧保濕一瓶就夠

你是否也飽受皮膚暗沉的困擾？暗沉又蠟黃的皮膚不只會顯得沒氣色，也會提高視覺年齡，讓整個人看上去相當顯老。除了因為年齡增長，還有許多外在因素像是紫外線曝曬、不良的生活習慣、缺乏保養等，都是導致皮膚暗沉的罪魁禍首。



尤其長時間暴露在陽光下又沒使用防曬產品，將使皮膚中的黑色素增加，從而導致暗沉。以下盤點出5款2024網評有感「改善皮膚暗沉」精華液推薦，透過正確的保養讓肌膚恢復白皙透亮！

肌膚暗沉不用怕，網友好評如潮5款祛斑、改善皮膚暗沉精華液推薦，令你肌膚回復白皙透亮！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

網友評選5款美白祛暗沉精華液（Paula‘s Choice官網；01製圖）

+ 10

1. OLAY水感透白光曜精華

超熱銷的OLAY小白瓶精華，成分中添加了革糖素，不只能使肌膚更加白皙透亮，還有煙醯胺B3幫助保濕鎖水，美白力更提升，肌膚更水潤、膚色更均勻。精華液質地清爽不黏膩，即使是夏天也不會讓肌膚感到負擔，能快速被吸收至肌膚底層，非常親膚。只要持續使用，原本乾燥暗沉、黯淡無光的皮膚就能獲得改善！

OLAY水感透白光曜精華 30ml，$279.9



2. Neogence霓淨思 極透光亮白淡斑精華

上架以來累積不少好口碑的Neogence霓淨思「神級小白瓶」，具備獨創的C+極透光亮白因子，有助肌膚達到淨透亮的效果，不論是肌膚白晰度、蠟黃、斑點、暗沉問題都能一一改善。精華液也兼顧保濕鎖水，避免乾燥脫屑問題，同時穩定肌膚，打造白淨無暇並透出紅潤氣色的肌膚！

Neogence霓淨思 極透光亮白淡斑精華 30ml



3. DR.WU超微C美白精華液

敏感肌也能安心使用，成分中完美融合乙基C、微脂C、長效C與多重美白植物精萃，能全面抑制黑色素形成，讓膚色更明亮均勻。高濃度的菸鹼醯胺能舒緩肌膚不適，減少黑色素沉澱，合Melaclear 2角質分解因子加速肌膚代謝。質地輕盈水潤，擦在肌膚上不留黏膩感，幫助改善暗沉、蠟黃、泛紅等肌膚問題！

DR.WU超微C美白精華液 30ml，$500



4. La Roche-Posay B3透光淡斑精華

才剛上架不久，卻已洗版各個美妝討論版，好評不斷！成分中高濃度的10%菸鹼醯胺及其他亮白因子，能幫助肌膚重現健康光澤、改善暗沉，還添加了LHA辛醯水楊酸、A酯、肌肽，加速老廢角質代謝，使皮膚細緻無瑕。不少網友表示，使用起來淡斑有感，臉上的斑點面積明顯縮減及變淡，膚色也獲得煥白的效果！

La Roche-Posay B3透光淡斑精華 30ml，$525



5. Paula's Choice C15縮時亮白抗氧精萃

以高濃度15%純維他命C，搭配雙重超級抗氧成分，不只有效改善膚色不均、暗沉蠟黃問題，同時達到強力抗氧化進而抗老的效果。輕盈水感的精萃質地適用於所有膚質，日間使用可以強化肌膚對抗紫外線及多種外部刺激的防護力；依據不同需求夜間可搭配其他保養程序，讓肌膚白透發光！

Paula's Choice C15縮時亮白抗氧精萃 20ml



同場加映：台灣網友熱議10大開架保養品牌 敏感肌救星Avène CeraVe極高CP（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 26

延伸閱讀：

臉上有這4大特徵要注意！剪短髮超顯老，這臉型一剪老10歲，看起來好像中年發福

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】