6款最新抗老晚霜推薦　LA MER夜間修復　Estée Lauder一夜煥顏

睡得好，就老得慢！每次採訪女明星的凍齡保養秘訣，常會聽到一招就是「好好睡覺」，夜間是肌膚煥新修復的黃金期，身體的核心體溫會在夜晚11點開始下降，血液循環增強，而粒腺體，也就是細胞的發電廠，得要在深度睡眠時才會加強產生。



除了要想辦法提升睡眠品質，夜間最後一道的保養也很重要，選用好的保養品，可以透過肌膚的吸收和修復機制，延緩老化來報到。這次為大家整理推薦討論度很高的幾款「晚霜」，發揮高效肌膚美容覺效果，讓你睡起來水水嫩嫩。

睡前不可或缺6款高效率晚霜推薦，抗皺保濕、深層修復從此告別肌膚老化煩惱！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

全新6款抗老晚霜推薦（Sulwhasoo雪花秀官網；01製圖）

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1. LA MER精華修復晚霜

LA MER精華修復晚霜 60ml，$3,820



全智賢私下就用這款！跨越半個世紀，LA MER終於推出晚霜了！全新「醇萃活膚晚霜精華修復晚霜」，豐盈絲滑的親膚質地，一抹就能快速吸收，在肌膚上留下像敷過面膜的一層薄膜，摸起來細緻卻一點也不黏膩。夜間最後一道步驟上臉，就像敷了整夜的晚安面膜，隔天起來再上妝，真的會明顯感受底妝好貼。

2. Shiseido資生堂晶鑽煥亮再生修護乳霜

Shiseido資生堂晶鑽煥亮再生修護乳霜 50ml，$2,800



資生堂今年全新升級「FUTURE SOLUTION LX 晶鑽奢寵系列」，外包裝美到像藝術品，每一顆乳霜的蓋子都有一片獨一無二的西陣織，彰顯了日式美學的低調奢華，添加的成分更是大有來頭。「晶鑽煥亮再生修護乳霜」蘊含日本高野山延命草、京都極上玉露以及高單位維他命C，像頂級奶油般滑順的乳霜質地，透過膚溫能溶於肌膚。香氣則是從梅花與檀木找尋靈感，聞起來細膩多層次，在保養時透過嗅吸更能好好放鬆。

3. Sulwhasoo雪花秀禦時緊顏參養面霜

Sulwhasoo雪花秀禦時緊顏參養面霜 30ml，$1,090



BLACKPINK Rosé、國民老公許光漢愛用！雪花秀禦時緊顏系列今年迎來全新升級，依照不同的膚況使用需求，在質地上有「面霜版」與「乳霜版」兩種可以選，「面霜版」添加專利人蔘A醇TM，「乳霜版」則添加維他命C衍生物。全新的調香，聞起來是溫潤人蔘花香，大推保養的時候一定要搭配先嗅吸，再將乳霜按壓在臉上。

4. Estée Lauder再生基因修復夜間面膜

Estée Lauder再生基因修復夜間面膜 65ml，$1,015



Estée Lauder小棕家族又擴編了！今年推出了「再生基因修復夜間面膜」，突破性獨創「三效修護」，讓這瓶精華雙膜有三種功效，如精華密集修護、乳霜完美潤澤、面膜極速封存保養精華。宛如奶酪般的澎潤Q彈質地，接觸膚溫瞬間化為輕盈薄膜，清爽不黏膩，無添加酒精，就連敏感肌和特殊美容後都適用。

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5. Melvita有機堅果活膚緊緻面霜

Melvita有機堅果活膚緊緻面霜 50ml，$470



被形容使用後「像幫肌膚鍍膜」的乳霜！有別於傳統的機能乳霜印象，今年全新升級改版，有著「#ABA霜」暱稱的「有機堅果活膚緊緻面霜」，天鵝絨般的絲滑質地，完美調和有機摩洛哥堅果油、活酵摩洛哥堅果油，以及摩洛哥堅果果肉，搭配上特調的堅果花香，在保養的同時，還能感受堅果樹的療癒香氣。搭上環保永續的趨勢，這次在包裝上以優雅莓粉色呈現，還採用了40%可回收玻璃材質，還推出補充瓶，讓包裝可以重複使用。

6. EVE LOM Time Retreat Daily Rejuvenating Cream

EVE LOM Time Retreat Daily Rejuvenating Cream 50ml



想跟上時下最流行的「早C晚A」，那就要鎖定EVE LOM A醇燦金系列！今年推出的Time Retreat Daily Rejuvenating Cream，添加頂級珍貴的保加利亞大馬士革奧圖玫瑰精粹，融合玫瑰純露及精油萃取，打開乳霜的蓋子，就能嗅聞道療癒又高級的玫瑰香氣，獨家逆時緊緻科技，含Retinol 9結合燕麥益生元，脂質體封裝能幫助A醇完全滲透。輕盈精華乳質地，抹在肌膚上稍加按摩推開後，就能完全被吸收，肌膚上還會透出潤澤感，在外奔波一整天，回到家最後一步保養用它，真的會有種被寵愛的感覺。

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